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Принц Эндрю пригласил Вайнштейна и Эпштейна — двух самых скандальных насильников США — на 18-й день рождения своей дочери

Оказывается, самые скандальные мужчины Америки — Харви Вайнштейн и Джеффри Эпштейн — были не просто «коллегами по цеху», но еще и хорошими друзьями.
Принцесса Беатрис, принц Эндрю
Принцесса Беатрис и принц Эндрю

Стали известны шокирующие факты из биографии самых обсуждаемых персон последних пары лет, а именно: Джеффри Эпштейна, Харви Вайнштейна и принца Эндрю.

Краткая справка. Харви Вайнштейн — один из самых влиятельных голливудских продюсеров, который в 2017 году потерял все: жену, компанию и карьеру. Выяснилось, что он годами грязно приставал к актрисам, предлагая в обмен на постельные утехи роли в фильмах. Причем, кому-то просто делал непристойные предложения, а кого-то и насиловал.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн

Джеффри Эпштейн — американский миллиардер, которого несколько раз обвиняли в торговле людьми и организации секс-траффика с участием малолетних девочек. Эпштейн покончил с собой 3 августа в камере нью-йоркской тюрьмы, оставшись без присмотра на несколько часов.

Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн

Принц Эндрю — сын Елизаветы II. Мужчину обвиняют в педофилии. За день до самоубийства Эпштейна федеральный суд США обнародовал несколько документов по его делу, в которых черным по белому написано, что Эндрю был близким другом Джеффри и неоднократно пользовался его услугами. Букингемский дворец, конечно, все отрицает.

Принц Эндрю
Принц Эндрю

На днях всплыли новые интересные подробности, касающиеся этой золотой троицы. Портал Blind Gossip сообщает, что сейчас разыскиваются фотографии, которые подтверждают довольно близкие отношения между Вайнштейном, Эпштейном и Эндрю. Снимки, на которые трио запечатлено вместе, стоят баснословных денег. А сделаны они… на дне рождения дочери принца Эндрю, принцессы Беатрис. Девочке тогда исполнялось 18 лет.

Да-да, как сообщает портал, Эндрю, который знал, на что способны его приятели, спокойно пригласил их на вечеринку по случаю совершеннолетия дочери. Эпштейн, кстати, пришел на праздник не один, а со своей девушкой (и по совместительству подельницей) Гислейн Максвелл, которая помогала Джеффри проворачивать секс-преступления и вербовала молоденьких девочек.

  • Принц Эндрю, Принцесса Беатрис
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    Принц Эндрю 13 лет назад пригласил на празднование совершеннолетия своей дочери весьма сомнительную компанию
    Смотреть галерею

Также Blind Gossip отмечает, что на празднике был и поп-король Майкл Джексон, которого сейчас тоже обвиняют во всех смертных грехах.

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10 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Харви Вайнштейн, Принц Эндрю, Принцесса Беатрис

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какие мерзкие. Когда мужики уже наахаются, когда??? Всего и всех мало - детей им подавай, мальчиков, девочек. Кругом сплошной культ секса, который стал уже неинтересен, подавай все извращеннее и извращеннее.
    Я считаю и никто, никогда меня не переубедит, что такими вот уродами делают мальчиков, а потом мужчин их мамаши!! Радуются сыночке, как манне небесной, в попу дуют или наоборот жестоко подавляют, а потом это вот вырастает в подобное, как в статье.

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