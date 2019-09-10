СМИ: народную артистку СССР Элину Быстрицкую могли заморить голодом

23 августа друзья Элины Быстрицкой обратились в Следственный комитет. Они уверены, что народную артистку СССР заморили голодом.

Элина Быстрицкая

26 апреля в больнице на 2-й Тверской-Ямской скончалась актрис Элина Быстрицкая. Народной артистке СССР и легенде Малого театра был 91 год.

В последние месяцы жизни Элина Авраамовна не выходила из дома. К ней приехала сестра Софья Шельгман, которая разом уволила всех сиделок и не давала знакомым общаться с артисткой.

10 сентября стало известно, что несколько друзей Быстрицкой обратились в Следственный комитет. Они уверяют, что Элину Авраамовну буквально затравили до смерти и специально не кормили, чтобы состояние ее здоровья ухудшалось.

Также друзья артистки утверждают, что актрису удерживали в квартире против ее воли. Не в пользу сестры Быстрицкой говорит и то, что за три недели до ее смерти Софья Шегельман продала квартиру звезды «Тихого Дона» в Леонтьевском переулке.

Напомним, Элину Авраамовну доставили в больницу за неделю до смерти. Консьержка дома, в котором жила актриса, позже рассказывала: «Было уже понятно, что это конец. Ей было очень плохо». Актрису выносили из квартиры на носилках.

1 2 3 ... 9 Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве

Уже тогда знакомые Быстрицкой утверждали, что артистка очень сильно похудела. Зинаида Кириенко, которая пришла попрощаться с подругой, говорила, что Элина Авраамовна выглядела в гробу ужасно истощенной.