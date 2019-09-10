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СМИ: народную артистку СССР Элину Быстрицкую могли заморить голодом

23 августа друзья Элины Быстрицкой обратились в Следственный комитет. Они уверены, что народную артистку СССР заморили голодом.
Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая

26 апреля в больнице на 2-й Тверской-Ямской скончалась актрис Элина Быстрицкая. Народной артистке СССР и легенде Малого театра был 91 год.

В последние месяцы жизни Элина Авраамовна не выходила из дома. К ней приехала сестра Софья Шельгман, которая разом уволила всех сиделок и не давала знакомым общаться с артисткой.

10 сентября стало известно, что несколько друзей Быстрицкой обратились в Следственный комитет. Они уверяют, что Элину Авраамовну буквально затравили до смерти и специально не кормили, чтобы состояние ее здоровья ухудшалось. 

Элина Быстрицкая

Также друзья артистки утверждают, что актрису удерживали в квартире против ее воли. Не в пользу сестры Быстрицкой говорит и то, что за три недели до ее смерти Софья Шегельман продала квартиру звезды «Тихого Дона» в Леонтьевском переулке.

Напомним, Элину Авраамовну доставили в больницу за неделю до смерти. Консьержка дома, в котором жила актриса, позже рассказывала: «Было уже понятно, что это конец. Ей было очень плохо». Актрису выносили из квартиры на носилках.

Уже тогда знакомые Быстрицкой утверждали, что артистка очень сильно похудела. Зинаида Кириенко, которая пришла попрощаться с подругой, говорила, что Элина Авраамовна выглядела в гробу ужасно истощенной. 

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10 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Кассин Евгений и Коньков Александр/ТАСС, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Элина Быстрицкая

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