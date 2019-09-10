«Бережет каждую копейку»: Елизавета II использует постельное белье 22-летней давности и перерабатывает старые газеты

93-летняя королева Великобритании не позволяет себе ничего лишнего и прививает экономность всем членам Виндзорской династии. Давайте узнаем, какое применение Елизавета II находит старым газетам и что делает со старыми простынями.

Елизавета II с Меган Маркл и принцем Гарри

Западные СМИ неоднократно сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри являются своеобразным пропуском для британской монархии в современный мир. Молодые, амбициозные и, конечно, заботящиеся об экологии и спасении окружающей среды — они популярны у молодежи и демонстрируют следование трендам. Многие уверены, что Сассексы — первые, кто поднял вопрос о разумном использовании ресурсов планеты, однако именно Елизавета II с присущей ей скромностью научила внука Гарри бережливости.

Елизавета II

Ее Величество носит одни и те же сумочки в течение 40 лет, а в Букингемском дворце разрешает использовать исключительно энергосберегающие лампочки. Когда в 1997-м королевскую яхту «Британия» сняли с эксплуатации и превратили в музей, Елизавета II вывезла с судна все постельное белье — и до сих пор использует его во дворце.

Букингемский дворец

«Ее Величество продолжает эффективно использовать покрывала с ''Британии'', а если белье истончается, то просит перешить его на наволочки. Когда и наволочки начинают ветшать, Елизавета II разрезает их и превращает в чехлы для диванных подушек», — сообщил королевский инсайдер изданию Express.

Елизавета II

Даже старые газеты идут в дело! Предприимчивая Елизавета II отдает всю ненужную макулатуру рабочим, которые измельчают ее и... создают мягкий и удобный настил для лошадей. Таким образом, и виндзорским скакунам хорошо (и очень уютно), и планете.



Ее Величество экономна и в других отношениях: например, в прошлом году она отправилась на рождественские каникулы в Норфолк на общественном транспорте. Поездка обошлась ей в 50 фунтов стерлингов.



Несмотря на личную осознанность, Елизавета II никогда не навязывает своих принципов другим людям. Лишь своим примером она привлекает семью к поддержанию ее привычек.