Инсайдер: Константин Богомолов пригласил на свадьбу бывшую жену, но та отказалась приходить

13 сентября ожидается одно из главных событий этой осени — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Влюбленные до сих пор игнорируют любые вопросы касаемо скорого торжества, в то время как по Сети уже гуляет фото их свадебного приглашения, а знаменитые друзья охотно делятся подробностями грядущего праздника.
Пытаясь разузнать новую информацию касаемо торжества, журналисты портала «Комсомольская правда» пообщались с близкими друзьями пары и выведали немало интересных подробностей.
Как и ожидалось, Богомолов пригласил на свою свадьбу бывшую супругу Дарью Мороз. Режиссер и актриса развелись буквально в прошлом году, но сохранили очень теплые дружеские отношения.
Женщина уверила, что Мороз абсолютно нормально относится к новому браку бывшего мужа и желает ему только счастья, но считает свое появление на его празднике с Собчак неуместным.
Судя по всему, Ксения не была против увидеть в свой важный день экс-избранницу мужа — все же список гостей жених и невеста всегда составляют вместе. Интересно, а может ли появиться ли в таком случае на свадьбе режиссера и медиадивы Максим Виторган?