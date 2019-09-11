Инсайдер: Константин Богомолов пригласил на свадьбу бывшую жену, но та отказалась приходить

Буквально через пару дней Константин Богомолов и Ксения Собчак станут мужем и женой. Поговаривают, на свое торжество знаменитости пригласили сотни друзей, в том числе и бывшую супругу режиссера.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

13 сентября ожидается одно из главных событий этой осени — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Влюбленные до сих пор игнорируют любые вопросы касаемо скорого торжества, в то время как по Сети уже гуляет фото их свадебного приглашения, а знаменитые друзья охотно делятся подробностями грядущего праздника.

По слухам, Ксения и Константин позвали на свадьбу около трехсот гостей, в числе которых — самые знаменитые представители светской тусовки и отечественного шоу-бизнеса.

Пытаясь разузнать новую информацию касаемо торжества, журналисты портала «Комсомольская правда» пообщались с близкими друзьями пары и выведали немало интересных подробностей.

Как и ожидалось, Богомолов пригласил на свою свадьбу бывшую супругу Дарью Мороз. Режиссер и актриса развелись буквально в прошлом году, но сохранили очень теплые дружеские отношения.

«Он пригласил Дашу на свадьбу, но она мне сказала, что, скорее всего, не пойдет», — поделилась с корреспондентом портала общая знакомая экс-супругов, предпочитающая не раскрывать своего имени.

Женщина уверила, что Мороз абсолютно нормально относится к новому браку бывшего мужа и желает ему только счастья, но считает свое появление на его празднике с Собчак неуместным.

1 2 3 ... 10 Ксения Собчак и Константин Богомолов пригласили на свадьбу Дарью Мороз

Судя по всему, Ксения не была против увидеть в свой важный день экс-избранницу мужа — все же список гостей жених и невеста всегда составляют вместе. Интересно, а может ли появиться ли в таком случае на свадьбе режиссера и медиадивы Максим Виторган?