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«Хочется лежать, как ленивое животное»: Анастасия Решетова описала свои ощущения на 9-м месяце беременности

23-летняя невеста Тимати в скором времени должна родить долгожданного наследника. Анастасия делится с подписчиками своими переживаниями и состоянием перед столь ответственным моментом.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Последние несколько месяцев Инстаграм Анастасии Решетовой привлекает к себе особое внимание, причем как со стороны поклонников, так и со стороны хейтеров. Пользователи Сети с интересом наблюдают за беременностью 23-летней красавицы и устраивают настоящие дискуссии под каждой новой публикацией звезды.

А поводов для разговоров Анастасия предоставляет достаточно! С появлением на свет малыша она планировала писать посты про свой опыт материнства и уже сейчас часто затрагивает темы подготовки к родам, дает советы по уходу за кожей во время беременности и даже рассуждает о воспитании детей. 

На днях Решетова приобрела специальные книги в помощь молодым мамам: она призналась, что сейчас почти все время проводит дома, поэтому в течение дня зачитывается опытными комментариями и советами педиатров и психологов. 

Похоже, подобный досуг связан не только с намерением Анастасии как можно лучше подготовиться к встрече с малышом, но и с ее самочувствием. 

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    Сейчас Анастасия Решетова активно изучает литературу по воспитанию детей
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11 сентября вечером она призналась, что в последнее время у нее ни на что не хватает сил. «Начался такой период, когда хочется лежать, как ленивое животное и... больше ничего не хочется», — поделилась знаменитость в своих инстаграм-историях. 

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11 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ой.. как я ее понимаю. За пару недель до первых родов ничего не хотелось. Спала сутками...

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