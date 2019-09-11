«Хочется лежать, как ленивое животное»: Анастасия Решетова описала свои ощущения на 9-м месяце беременности

23-летняя невеста Тимати в скором времени должна родить долгожданного наследника. Анастасия делится с подписчиками своими переживаниями и состоянием перед столь ответственным моментом.

Анастасия Решетова

Последние несколько месяцев Инстаграм Анастасии Решетовой привлекает к себе особое внимание, причем как со стороны поклонников, так и со стороны хейтеров. Пользователи Сети с интересом наблюдают за беременностью 23-летней красавицы и устраивают настоящие дискуссии под каждой новой публикацией звезды.

А поводов для разговоров Анастасия предоставляет достаточно! С появлением на свет малыша она планировала писать посты про свой опыт материнства и уже сейчас часто затрагивает темы подготовки к родам, дает советы по уходу за кожей во время беременности и даже рассуждает о воспитании детей.

На днях Решетова приобрела специальные книги в помощь молодым мамам: она призналась, что сейчас почти все время проводит дома, поэтому в течение дня зачитывается опытными комментариями и советами педиатров и психологов.



Похоже, подобный досуг связан не только с намерением Анастасии как можно лучше подготовиться к встрече с малышом, но и с ее самочувствием.

1 2 3 ... 10 Сейчас Анастасия Решетова активно изучает литературу по воспитанию детей

11 сентября вечером она призналась, что в последнее время у нее ни на что не хватает сил. «Начался такой период, когда хочется лежать, как ленивое животное и... больше ничего не хочется», — поделилась знаменитость в своих инстаграм-историях.