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«10 лет пролетели как один миг»: Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают оловянную свадьбу

Одна из самых заметных пар отечественного шоу-бизнеса 12 сентября отметила памятную дату. Яна Рудковская и Евгений Плющенко уже начали принимать поздравления от поклонников и звездных коллег по цеху.
Евгений Плющенко, Яна Рудковская

12 сентября Яна Рудковская опубликовала в своем Инстаграме трогательную фотографию. На снимке знаменитость запечатлена в объятиях мужа, фигуриста Евгения Плющенко, а он смотрит на нее с нескрываемой нежностью. 

«10 years wedding anniversary. 10 лет со дня нашей свадьбы и 12 лет вместе», — подписала снимок Яна Рудковская.
Евгений Плющенко, Яна Рудковская

Оловянную свадьбу звезд не оставили без внимания многочисленные подписчики Яны: «Как время летит, а вы все красивее и моложе», «Вы реально встретились не просто так, а созданы друг для друга», «Желаю, чтобы все мужчины наши смотрели на нас такими глазами, как на тебя, Яночка».

Также в комментариях появились поздравления от других звезд, читающих микроблог Яны. 

«Яночка, помню, где вы встретились, и желаю вам, как и в первый раз при встрече, сохранить вашу любовь и уважение друг к другу», — сообщила гимнастка Светлана Хоркина.

«Поздравляю, ребята! И помню наши съемки в горах. Ты и Женя влюбленные, счастливые, красивые. Прошло 12 лет и ваша пара стала еще более красивой, любящей и счастливой», — отметила Ольга Слуцкер. «Как же время летит! Поздравляем вас, дорогие наши!» — написала певица Валерия. К поздравлениям присоединились Олеся Судзиловская, Лера Кудрявцева, Анита Цой и другие знаменитости.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко связали себя узами брака 12 сентября 2009 года. Спустя 8 лет звездная пара решила обвенчаться, и 15 сентября 2017 года они дали друг другу клятвы любви и верности в одном из московских храмов. На венчании присутствовали только самые близкие, но на торжестве после церемонии собрался весь цвет московского бомонда.

  • Яна Рудковская, Евгений Плющенко
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    Яна Рудковская и Евгений Плющенко 12 сентября отметили 10 лет со дня свадьбы
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Добавим, что в Сети следят за жизнью Яны, Евгения и их 6-летнего сына Саши следят с таким интересом, что о буднях звездного семейства собираются снять реалити-шоу

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12 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @rudkovskayaofficial/Instagram
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Яна Рудковская, Евгений Плющенко

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Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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