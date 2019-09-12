«10 лет пролетели как один миг»: Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают оловянную свадьбу

Одна из самых заметных пар отечественного шоу-бизнеса 12 сентября отметила памятную дату. Яна Рудковская и Евгений Плющенко уже начали принимать поздравления от поклонников и звездных коллег по цеху.

12 сентября Яна Рудковская опубликовала в своем Инстаграме трогательную фотографию. На снимке знаменитость запечатлена в объятиях мужа, фигуриста Евгения Плющенко, а он смотрит на нее с нескрываемой нежностью.

«10 years wedding anniversary. 10 лет со дня нашей свадьбы и 12 лет вместе», — подписала снимок Яна Рудковская.

Оловянную свадьбу звезд не оставили без внимания многочисленные подписчики Яны: «Как время летит, а вы все красивее и моложе», «Вы реально встретились не просто так, а созданы друг для друга», «Желаю, чтобы все мужчины наши смотрели на нас такими глазами, как на тебя, Яночка».

Также в комментариях появились поздравления от других звезд, читающих микроблог Яны.

«Яночка, помню, где вы встретились, и желаю вам, как и в первый раз при встрече, сохранить вашу любовь и уважение друг к другу», — сообщила гимнастка Светлана Хоркина.

«Поздравляю, ребята! И помню наши съемки в горах. Ты и Женя влюбленные, счастливые, красивые. Прошло 12 лет и ваша пара стала еще более красивой, любящей и счастливой», — отметила Ольга Слуцкер. «Как же время летит! Поздравляем вас, дорогие наши!» — написала певица Валерия. К поздравлениям присоединились Олеся Судзиловская, Лера Кудрявцева, Анита Цой и другие знаменитости.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко связали себя узами брака 12 сентября 2009 года. Спустя 8 лет звездная пара решила обвенчаться, и 15 сентября 2017 года они дали друг другу клятвы любви и верности в одном из московских храмов. На венчании присутствовали только самые близкие, но на торжестве после церемонии собрался весь цвет московского бомонда.

1 2 3 ... 9 Яна Рудковская и Евгений Плющенко 12 сентября отметили 10 лет со дня свадьбы

Добавим, что в Сети следят за жизнью Яны, Евгения и их 6-летнего сына Саши следят с таким интересом, что о буднях звездного семейства собираются снять реалити-шоу.