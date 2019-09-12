Законная жена предполагаемого бойфренда Седоковой высказалась о предательстве мужа

Этим летом журналисты предположили, что Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тимма. Пока сама певица умалчивает о наличии у нее нового возлюбленного, в Сети публично высказалась супруга спортсмена, сильно переживающая за благополучие своего маленького сына.

Анна Седокова

В августе 36-летняя Анна Седокова была замечена на курорте в компании 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Несмотря на всеобщее обсуждение, сама певица никак не прокомментировала свою возможную связь со спортсменом, ограничившись лишь намеками на то, что она безумно влюблена.

А вот Янис все же предпочел высказаться о своей личной жизни, но тоже без упоминания имени русской звезды.

Дело в том, что баскетболист давно женат и воспитывает маленького сына. Мужчина сообщил в своем микроблоге, что расстался с супругой еще весной, и сейчас у него в жизни происходят большие и приятные изменения.

Янис Тимма с женой

Как оказалось, жена Тимма Сана была не в курсе своего предстоящего развода. На днях молодая женщина написала большой и откровенный пост на эту тему в Инстаграме, но вскоре удалила его и отказалась давать какие-либо комментарии. Латвийскому порталу Delfi удалось успеть опубликовать его.

«Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Я этого не знала. Знаю только то, что полгода назад ты стал мне изменять. Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила?» — эмоционально обратилась Сана к мужу.



Женщина сообщила, что сейчас Тимма пытается не только получить развод, но и забрать большую часть совместно нажитого имущества. По словам Саны, баскетболист перестал помогать даже своему маленькому сыну.

1 2 3 ... 10 Ходят слухи, что Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тимма

На данный момент ни Тимма, ни Седокова не отреагировали на подобное заявление. Их соцсети буквально завалены вопросами о правдивости их романа, но знаменитости хранят молчание.