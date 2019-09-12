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Законная жена предполагаемого бойфренда Седоковой высказалась о предательстве мужа

Этим летом журналисты предположили, что Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тимма. Пока сама певица умалчивает о наличии у нее нового возлюбленного, в Сети публично высказалась супруга спортсмена, сильно переживающая за благополучие своего маленького сына. 
Анна Седокова
Анна Седокова

В августе 36-летняя Анна Седокова была замечена на курорте в компании 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Несмотря на всеобщее обсуждение, сама певица никак не прокомментировала свою возможную связь со спортсменом, ограничившись лишь намеками на то, что она безумно влюблена. 

А вот Янис все же предпочел высказаться о своей личной жизни, но тоже без упоминания имени русской звезды. 

Дело в том, что баскетболист давно женат и воспитывает маленького сына. Мужчина сообщил в своем микроблоге, что расстался с супругой еще весной, и сейчас у него в жизни происходят большие и приятные изменения. 

Янис Тимма с женой
Янис Тимма с женой

Как оказалось, жена Тимма Сана была не в курсе своего предстоящего развода. На днях молодая женщина написала большой и откровенный пост на эту тему в Инстаграме, но вскоре удалила его и отказалась давать какие-либо комментарии. Латвийскому порталу Delfi удалось успеть опубликовать его. 

«Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Я этого не знала. Знаю только то, что полгода назад ты стал мне изменять. Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила?» — эмоционально обратилась Сана к мужу. 

Женщина сообщила, что сейчас Тимма пытается не только получить развод, но и забрать большую часть совместно нажитого имущества. По словам Саны, баскетболист перестал помогать даже своему маленькому сыну. 

  • Анна Седокова
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    Ходят слухи, что Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тимма
    Смотреть галерею

На данный момент ни Тимма, ни Седокова не отреагировали на подобное заявление. Их соцсети буквально завалены вопросами о правдивости их романа, но знаменитости хранят молчание. 

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12 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @annasedokova, @janis.timma/Instagram, Persona Stars
Теги

Анна Седокова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Аннушка уже готовится к 4 или 5 залету?))))

  • "хрюшка везде грязь найдет"....о седаковой

  • А я чёт не думаю, что ради Аньки парень бросил молодую(!) красивую жену с сыном) наверно, это их совместный пиар, семейка эта - в доле.

  • Вот это поворот, а сына бросать нельзя.

  • Опять грязная история....

  • Уже на детных перекинулась? Планка падает

  • У Анны нет ничего святого, перешагнет и через жену и через детей. Только это связь счастье ей не принесет..

  • Анна, убери язык, ну чтож ты как подросток переросток везде с языком? Это прям визитная карточка уже

  • Не буду комментировать поступок Анны, это на ее совести. Но мужик-это дно. Если действительно так поступил с семьей, то очень подло. Анне стоит призадуматься, кого она подбирает.

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