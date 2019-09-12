Законная жена предполагаемого бойфренда Седоковой высказалась о предательстве мужа

В августе 36-летняя Анна Седокова была замечена на курорте в компании 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Несмотря на всеобщее обсуждение, сама певица никак не прокомментировала свою возможную связь со спортсменом, ограничившись лишь намеками на то, что она безумно влюблена.
Дело в том, что баскетболист давно женат и воспитывает маленького сына. Мужчина сообщил в своем микроблоге, что расстался с супругой еще весной, и сейчас у него в жизни происходят большие и приятные изменения.
Как оказалось, жена Тимма Сана была не в курсе своего предстоящего развода. На днях молодая женщина написала большой и откровенный пост на эту тему в Инстаграме, но вскоре удалила его и отказалась давать какие-либо комментарии. Латвийскому порталу Delfi удалось успеть опубликовать его.
Женщина сообщила, что сейчас Тимма пытается не только получить развод, но и забрать большую часть совместно нажитого имущества. По словам Саны, баскетболист перестал помогать даже своему маленькому сыну.
На данный момент ни Тимма, ни Седокова не отреагировали на подобное заявление. Их соцсети буквально завалены вопросами о правдивости их романа, но знаменитости хранят молчание.