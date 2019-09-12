Елена Ханга рассказала об отце-многоженце и вспомнила, как родила дочь дочь на спор

Известная телеведущая стала гостьей программы «Судьба человека». В интервью Борису Корчевникову она рассказала, как прошли ее первые и единственные роды.

Елена Ханга

12 сентября Елена Ханга посетила студию Бориса Корчевникова и откровенно поведала ему о своей жизни. Телеведущая вспомнила, как разошлись ее родители — премьер-министр Занзибара и чемпионка Узбекистана по теннису. У Абдуллы Кассима Ханга было сразу несколько жен, а Лия Голден не смогла с этим смириться, поэтому уехала вместе с маленькой Еленой в Россию.

Елена Ханга с дочерью Елизаветой-Анной

Личная жизнь Хангы тоже полна невероятных историй. Долгое время у телеведущей не было детей, однако в 2001-м она родила дочь Елизавету-Анну. Многие с осуждением отнеслись к поздним родам Елены: дело в том, что ведущая программы «Принцип домино» смогла испытать счастье материнства лишь в 40 лет. Сейчас беременность в подобном возрасте воспринимается естественно, но в начале нулевых о личной жизни Елены ходило много слухов.

Елена Ханга

Вспоминая появление единственной дочери на свет, Елена Ханга рассказала историю о своих родах. Как выяснилось, ее акушерка «опаздывала на свидание», поэтому попросила телеведущую не затягивать. «Я очень быстро родила, за 29 минут. Я на спор рожала с врачихой», — призналась Елена.



В тот момент ее супруг Игорь Минтусов находился в Москве, а сама звездная мама рожала в одной из клиник США. Она попыталась позвонить мужу сразу после рождения дочери, однако он был на церемонии вручения ТЭФИ и выключил смартфон.

1 2 3 4 5 6 Елена Ханга — одна из самых необычных отечественных телеведущих

Тогда переполненная эмоциями Ханга набрала номер своего друга Владимира Молчанова, который оказался ведущим на том мероприятии. Прямо со сцены он огласил радостную новость, чем сильно удивил и смутил находящегося в зале Минтусова. Новоиспеченный отец позже признался, что ему было неприятно узнать о столь важном событии от «посторонних мужчин».