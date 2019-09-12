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Елена Ханга рассказала об отце-многоженце и вспомнила, как родила дочь дочь на спор

Известная телеведущая стала гостьей программы «Судьба человека». В интервью Борису Корчевникову она рассказала, как прошли ее первые и единственные роды.
Елена Ханга
Елена Ханга

12 сентября Елена Ханга посетила студию Бориса Корчевникова и откровенно поведала ему о своей жизни. Телеведущая вспомнила, как разошлись ее родители — премьер-министр Занзибара и чемпионка Узбекистана по теннису. У Абдуллы Кассима Ханга было сразу несколько жен, а Лия Голден не смогла с этим смириться, поэтому уехала вместе с маленькой Еленой в Россию.

Елена Ханга с дочерью Елизаветой-Анной
Елена Ханга с дочерью Елизаветой-Анной

Личная жизнь Хангы тоже полна невероятных историй. Долгое время у телеведущей не было детей, однако в 2001-м она родила дочь Елизавету-Анну. Многие с осуждением отнеслись к поздним родам Елены: дело в том, что ведущая программы «Принцип домино» смогла испытать счастье материнства лишь в 40 лет. Сейчас беременность в подобном возрасте воспринимается естественно, но в начале нулевых о личной жизни Елены ходило много слухов.

Елена Ханга
Елена Ханга

Вспоминая появление единственной дочери на свет, Елена Ханга рассказала историю о своих родах. Как выяснилось, ее акушерка «опаздывала на свидание», поэтому попросила телеведущую не затягивать. «Я очень быстро родила, за 29 минут. Я на спор рожала с врачихой», — призналась Елена. 

В тот момент ее супруг Игорь Минтусов находился в Москве, а сама звездная мама рожала в одной из клиник США. Она попыталась позвонить мужу сразу после рождения дочери, однако он был на церемонии вручения ТЭФИ и выключил смартфон.

Тогда переполненная эмоциями Ханга набрала номер своего друга Владимира Молчанова, который оказался ведущим на том мероприятии. Прямо со сцены он огласил радостную новость, чем сильно удивил и смутил находящегося в зале Минтусова. Новоиспеченный отец позже признался, что ему было неприятно узнать о столь важном событии от «посторонних мужчин».

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12 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Елена Ханга

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