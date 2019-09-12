Елена Ханга рассказала об отце-многоженце и вспомнила, как родила дочь дочь на спор

12 сентября Елена Ханга посетила студию Бориса Корчевникова и откровенно поведала ему о своей жизни. Телеведущая вспомнила, как разошлись ее родители — премьер-министр Занзибара и чемпионка Узбекистана по теннису. У Абдуллы Кассима Ханга было сразу несколько жен, а Лия Голден не смогла с этим смириться, поэтому уехала вместе с маленькой Еленой в Россию.
Личная жизнь Хангы тоже полна невероятных историй. Долгое время у телеведущей не было детей, однако в 2001-м она родила дочь Елизавету-Анну. Многие с осуждением отнеслись к поздним родам Елены: дело в том, что ведущая программы «Принцип домино» смогла испытать счастье материнства лишь в 40 лет. Сейчас беременность в подобном возрасте воспринимается естественно, но в начале нулевых о личной жизни Елены ходило много слухов.
Вспоминая появление единственной дочери на свет, Елена Ханга рассказала историю о своих родах. Как выяснилось, ее акушерка «опаздывала на свидание», поэтому попросила телеведущую не затягивать. «Я очень быстро родила, за 29 минут. Я на спор рожала с врачихой», — призналась Елена.
В тот момент ее супруг Игорь Минтусов находился в Москве, а сама звездная мама рожала в одной из клиник США. Она попыталась позвонить мужу сразу после рождения дочери, однако он был на церемонии вручения ТЭФИ и выключил смартфон.
Тогда переполненная эмоциями Ханга набрала номер своего друга Владимира Молчанова, который оказался ведущим на том мероприятии. Прямо со сцены он огласил радостную новость, чем сильно удивил и смутил находящегося в зале Минтусова. Новоиспеченный отец позже признался, что ему было неприятно узнать о столь важном событии от «посторонних мужчин».