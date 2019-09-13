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Деми Мур вспомнила, как была изнасилована в 15 лет и страдала от алкоголизма, потеряв в 42 года ребенка от Эштона Катчера

24 сентября в США выходит книга воспоминаний Деми Мур под названием «Наизнанку». Актриса откровенно рассказала о своей непростой судьбе и пути к гармонии. 
Деми Мур
Деми Мур

Изнасилование в 15 лет, а спустя год — побег из родного дома к парню-гитаристу, проблемы с принятием себя, алкогольная и наркотическая зависимости, выкидыш, безуспешное лечение бесплодия, одержимость цифрами на весах и разрушенные отношения с дочерьми, а также успех в кинематографе, счастливая «вторая молодость» с Эштаном Катчером и счастье материнства — кажется, в жизни 56-летней Деми Мур было все.

Автобиография Деми Мур
Автобиография Деми Мур

В своей книге воспоминаний «Наизнанку» она впервые откровенно поведала о том, через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы стать свободной и умиротворенной. Еще во время учебы в школе Деми была изнасилована и с тех пор усвоила, что в мире взрослых ценится именно тело и внешняя привлекательность. С того времени начались ее проблемы принятия себя. 

«В молодости я считала, что просто обязана быть используемой. Меня бы не любили, если бы я не... если бы я не отдавала себя полностью. Ценность моей жизни зависела от красоты тела», — призналась звезда в интервью журналу Times.

Деми Мур в юности
Деми Мур в юности

В подростковом возрасте она пыталась забыть о сексуальном насилии с помощью наркотиков и алкоголя. С течением времени боль поутихла, однако зависимость с новой силой дала о себе знать уже в 42, когда у Деми случился выкидыш на шестом месяце беременности. Актриса чувствовала себя виноватой в потере дочери, которой к тому времени уже выбрала имя — Чаплин Рэй. 

Эштон Катчер и Деми Мур
Эштон Катчер и Деми Мур

Актриса призналась, что начала отдаляться от мужа, с которым до того момента была абсолютно счастлива. «С Эштоном я испытала гораздо больше, чем могла даже будучи двадцатилетней», — поделилась Деми. Супруги пытались зачать еще одного ребенка, однако врачи признали актрису бесплодной. Не помогло даже дорогостоящее лечение.

После этих неудачных попыток родить ребенка Мур снова пристрастилась к алкоголю, а затем и к лекарственным препаратам. Именно зависимость разрушила жизнь актрисы: ее брак распался, дочери на какое-то время отдалились от нее, а режиссеры больше не приглашали на съемки. «Большая часть моей жизни явно распадалась. У меня не было карьеры... Никаких отношений», — вспомнила звезда.

Все же Деми смогла найти в себе силы изменить ситуацию. Она уже много лет ведет трезвый образ жизни и уверена, что написание книги стало для нее своеобразной терапией. Наладились отношения и с дочерьми: теперь они во всем поддерживают маму.

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13 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, demimoore/facebook
Теги

Деми Мур, Эштон Катчер

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Кто-то верит в трезвый образ жизни Мур?

  • Про Брюса хоть вспоминает?

  • Гость

    Кто-то верит в трезвый образ жизни Мур?

    Да, она состоит в сообществе АА, как и большинство ее звездных коллег.

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Гость 2019-09-10 12:24:00
253
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