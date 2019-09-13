Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой

Свадьба года началась! Несколько минут назад Ксения Собчак и Константин Богомолов официально расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Издание Hello! сообщает, что в Грибоедовском ЗАГСе состоялась церемония бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Если верить Ксении, которая разоткровенничалась в интервью Tatler, после ЗАГСа молодожены отправятся на церемонию венчания. От Ксении такого шага не ждал никто, но она объяснила свое решение.

«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Ты же понимаешь, больше меня свадеб в этой стране провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — заявила Собчак Tatler.

1 2 3 4 5 Ксения Собчак и Константин Богомолов официально поженились

После венчания Ксения и Константин отправятся в Музей Москвы. Портал Super.ru пишет, что возлюбленные изменили место свадьбы и сообщили гостям об этом накануне торжества.

Поздравляем молодых!