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Инсайдеры: Дженнифер Лопес откладывает свадьбу, потому что «перекачалась» для роли стриптизерши и ее свадебное платье трещит по швам

Свадьбу Алекса Родригеза и Джей Ло мы ждем уже полгода. По информации некоторых инсайдеров, можем и не дождаться вообще...
Алекс Родригез, Дженнифер Лопес
Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Весной 2019-го Дженнифер Лопес и Алекс Родригез решили, что дальше по жизни им нужно двигаться вместе, и обручились. Прошло полтора года, а свадьбы так и нет — одни разговоры.

Можно было бы списать это на забитый рабочий график Лопес: она постоянно ездит на гастроли (только недавно была в Москве и Санкт-Петербурге) и снимается в кино — 12 сентября на экраны вышел триллер «Стриптизерши» с Джен в главной роли.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес в фильме «Стриптизерши»
Но дело, как говорят инсайдеры, в другом, хотя «Стриптизерши» сыграли определенную роль в том, что Дженнифер и Алекс все никак не поженятся.

Анонимы рассказали, что Лопес очень серьезно взялась за себя, чтобы подготовиться к роли стриптизерши Рамоны. Она часами тренировалась на пилоне — у актрисы не получалось сделать необходимые движения с первого раза. «Столько синяков на ногах у меня не было никогда в жизни, порвала мышцу в плече, но в конце концов пилон мне покорился», — рассказывала сама Лопес.

«Стриптизерши»
«Стриптизерши»

Итогом изнурительных тренировок, как сообщает издание NW, стало то, что Лопес сильно увеличилась в размерах, нарастив мышцы. Певица набрала почти 10 килограммов, поэтому перестала влезать в платье, которое выбрала для церемонии. «Оно просто разошлось бы по швам», — сообщает издание.

Теперь, по словам инсайдеров, Лопес ищет новый аутфит, в котором пойдет под венец с Родригезом. Однако есть и другая сторона медали.

По словам того же неназванного инсайдера, Лопес просто сомневается в правильности своего выбора и уже не уверена, что хочет связывать себя узами брака с возлюбленным. Портал GossipCop, впрочем, эти слухи полностью опровергает.

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13 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @arod/Instagram
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Дженнифер Лопес

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