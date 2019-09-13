Катафалк, карета, проблемы с ГИБДД, венчание: как прошла свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

Свадьба года состоялась! 13 сентября, в пятницу (это важно), Ксения Собчак и Константин Богомолов официально стали мужем и женой. Без сюрпризов и неожиданностей не обошлось. Рассказываем, как прошла церемония — от ЗАГСа до Музея Москвы.

Интриговать своих подписчиков Ксения Анатольевна начала с самого утра. Сначала телеведущая выложила в Инстаграм фото парных браслетов J-Point, на которых выгравированы инициалы будущих супругов — «К + К = Любовь». Для затравочки.

Следом за браслетами, которые привели поклонников пары в восторг, Ксения показала и свадебное платье от Bosco Ceremony. «Мне кажется, я готова к главному Дню!» — подписала фото Ксения.

На этом прямая трансляция подготовки к торжеству была на время приостановлена. Пока Ксения и Константин хранили молчание в соцсетях, активизировалась автор Телеграм-канала «Героиня Татлера», которая сообщила, что Ксения выбрала для перемещения по городу не стандартный лимузин, которым никого не удивишь, а самый настоящий катафалк.



Это оказалось чистой правдой — вскоре такой катафалк (причем, с кольцами на крыше) заметили аккурат возле Грибоедовского ЗАГСа.

Там-то и поженились Собчак и Богомолов, свидетелями которых были эпатажный дизайнер Андрей Бартенев и журналист Андрей Колесников. После росписи счастливые молодожены вышли к толпе журналистов, которая уже собралась у дверей, и укатили на катафалке.

Андрей Бартенев, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Андрей Колесников

Поездка Ксении и Константина на подобном транспорте понравилась далеко не всем. ГИБДД, например, такую выходку не оценила — новобрачные ехали с открытым багажником и не были пристегнуты. «ГИБДД изучает видео, которое разместили в СМИ. Проводится проверка», — сказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции.



Ксения, к слову, уже успела это прокомментировать. «ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим».

После ЗАГСа Собчак и Богомолов отправились в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот — обвенчаться. По пути туда, как полагается всем приличным молодоженам, покатались по Москве и даже возложили цветы у памятника князю Владимиру.

Где-то на полпути теперь уже супруги сменили катафалк на самую настоящую карету (кстати, тоже черную), запряженную лошадьми. На ней к Храму и подъехали.

На этой же таинственной переправе молодожены успели и переодеться. Собчак сменила платье Christos Costarellos на наряд Edem, Богомолов — аляпистую рубашку на белую сорочку.

Во время таинства рядом с новобрачными были только самые близкие родственники и друзья. К слову, свидетели на венчании сменились: венец невесты держал Андрей Малахов. Рядом с Константином во время таинства был актер Игорь Миркурбанов. «Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — рассказывала Ксения изданию Tatler.

А вот сына Ксении, двухлетнего Платона, рядом с мамой не было — заботу о малыше на себя взял экс-супруг Собчак Максим Виторган. Актер опубликовал в Инстаграме фото малыша, сидящего в автомобильном кресле. «Доброе утро!» — подписал он снимок.

Платон Собчак-Виторган

После венчания Константин и Ксения скрылись в неизвестном направлении — вероятно, пара поехала прямиком в Музей Москвы, где сегодня на свадьбе года будет гулять вся светская тусовка. По слухам, Богомолов и его супруга пригласили на торжество, которое будет вести Игорь Верник, около 300 гостей. По примерным подсчетам журналистов, церемония обойдется в 16 миллионов рублей.

1 2 3 ... 8 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в Москве

К Музею уже подъехали Людмила Нарусова, Владимир Познер, Виктор Дробыш, Вики Одинцова, Матильда Шнурова, Андрей Бартенев, Федор Бондарчук, Снежана Георгиева, Филипп Киркоров, Мария Шумакова, Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой и другие звездные гости.

В 19:30 на карете к Музею Москвы прибыли и сами виновники торжества. Они не давали журналистам никаких комментариев и заехали на территорию, куда СМИ уже не пустили. Через 10 минут из Музея уже были слышны крики «Горько!».

Мы присоединяемся и желаем новобрачным долгой семейной жизни и счастья!