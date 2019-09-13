В Сети появилось видео страстного поцелуя Собчак и Богомолова

Яна Рудковская оказалась в числе звездных гостей на свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак. Она поделилась видео, на котором новоиспеченные супруги подарили друг другу нежный и очень чувственный поцелуй.

Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна Рудковская и Дима Билан

В 20.00 по московскому времени началась свадебная вечеринка Ксении Собчак и Константина Богомолова. Звездные гости мероприятия уже стали выкладывать в своих соцсетях фото- и видеоотчеты с вечеринки.



Среди друзей пары, которые разделили с молодоженами этот торжественный день, оказалась и Яна Рудковская. Она много лет дружит с Ксенией Собчак. Более того, «блондинка в шоколаде» 10 лет назад была ведущей на свадьбе Рудковской и Плющенко.

Теперь, когда официальная часть мероприятия завершена, гости во главе с молодоженами отправились на праздничную вечеринку, которая по мнению пользователей Сети продлится до утра.



Вечер открыло эффектное и очень красивое событие: окруженные фейерверками, Константин и Ксения под живую музыку оркестра встали на небольшую сцену и подарили друг другу чувственный поцелуй.

Видео с нежным проявлением чувств Ксении и Константина выложила в своем Инстаграме Яна Рудковская. «Самый страстный поцелуй», — лаконично подписала публикацию продюсер.



1 2 3 ... 9 В 20.00 началась вечеринка по случаю свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак

Пользователи Сети поддержали мнение Рудковской. «Такого искреннего поцелуя я давно не видела, пусть эта пара будет самой счастливой», «Это любовь и сильная», «Они подходят друг другу, и видно, что это любовь», — прокомментировали видео фолловеры.