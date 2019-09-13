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В Сети появилось видео страстного поцелуя Собчак и Богомолова

Яна Рудковская оказалась в числе звездных гостей на свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак. Она поделилась видео, на котором новоиспеченные супруги подарили друг другу нежный и очень чувственный поцелуй. 
Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна Рудковская и Дима Билан
Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна Рудковская и Дима Билан

В 20.00 по московскому времени началась свадебная вечеринка Ксении Собчак и Константина Богомолова. Звездные гости мероприятия уже стали выкладывать в своих соцсетях фото- и видеоотчеты с вечеринки. 

Среди друзей пары, которые разделили с молодоженами этот торжественный день, оказалась и Яна Рудковская. Она много лет дружит с Ксенией Собчак. Более того, «блондинка в шоколаде» 10 лет назад была ведущей на свадьбе Рудковской и Плющенко.

Теперь, когда официальная часть мероприятия завершена, гости во главе с молодоженами отправились на праздничную вечеринку, которая по мнению пользователей Сети продлится до утра. 

Вечер открыло эффектное и очень красивое событие: окруженные фейерверками, Константин и Ксения под живую музыку оркестра встали на небольшую сцену и подарили друг другу чувственный поцелуй.

Видео с нежным проявлением чувств Ксении и Константина выложила в своем Инстаграме Яна Рудковская. «Самый страстный поцелуй», — лаконично подписала публикацию продюсер.

  • Ксения Собчак
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    В 20.00 началась вечеринка по случаю свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак
    Смотреть галерею

Пользователи Сети поддержали мнение Рудковской. «Такого искреннего поцелуя я давно не видела, пусть эта пара будет самой счастливой», «Это любовь и сильная», «Они подходят друг другу, и видно, что это любовь», — прокомментировали видео фолловеры. 

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13 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @bilanofficial, @rudkovskayaofficial, @konbog75, @xenia_sobchak, @a030aa/Instagram
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Ксения Собчак, Яна Рудковская

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  • Безотносительно персоны Собчак, но на фото в чёрном платье она красотка🔥 Видно, любовь украшает всех.

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