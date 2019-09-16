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Вдове Олега Яковлева может грозить тюремный срок за мошенничество

Вот уже два года племянница Олега Яковлева Татьяна и его вдова Александра Куцевол пытаются поделить имущество скончавшегося певца. Недавно родственнице знаменитости удалось узнать, что на самом деле Куцевол не являлась Яковлеву женой, а лишь в целях выгоды подделала документы. 
Олег Яковлев
Олег Яковлев

Летом 2017-го не стало 47-летнего экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. Об этом общественности сообщила его гражданская супруга Александра Куцевол. 

После того, как выяснилось, что все свое многомиллионное состояние певец завещал племяннице Татьяне, его избранница начала активную борьбу за наследство

Вскоре женщина сообщила, что на самом деле была женой знаменитости — просто они с Олегом не афишировали этот факт, чтобы не расстраивать его поклонниц. По словам Куцевол, они с Яковлевым поженились во время путешествия по Сербии. 

Олег Яковлев
Александра Куцевол и Олег Яковлев

Такое заявление сильно удивило окружение погибшего певца. Олег не раз говорил, что не намерен связывать себя узами с Александрой, которая долгие годы весьма настойчиво пыталась добиться расположения артиста. 

«Судя по документам, они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить все в тайне? К тому же, нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого сербского городка не стоит ни одной подписи. Поэтому я считаю своим долгом проверить подлинность данного документа через суд, отправив запрос в МИД Сербии», — говорила в беседе с журналистом «Комсомольской правды» племянница Яковлева. 

Как оказалось, Татьяна была права. Документы о заключении брака певцом и Куцевол оказались недостоверными!

По словам родственницы Олега, ЗАГС сербского городка Чачак и МИД Сербии не подтвердили, что на их территории проходила свадебная церемония певца. К такому же заключению пришли и российские органы правосудия, отказавшиеся рассматривать Александру как наследницу звезды. 

«Я уже подала иск в прокуратуру на основании двух статей УК РФ: 159 (мошенничество) и 327 (подделка государственных документов). Я глубоко возмущена поведением этой особы. Мало того, что она в глаза врала об этом браке друзьям, коллегам, поклонникам и родственникам Олега, так ведь еще на основании это фиктивной писульки она пыталась на суде доказать его невменяемость!» — возмущается Татьяна Яковлева. Теперь возлюбленной погибшего мужчины грозит либо крупный штраф, либо тюремное заключение длительностью до десяти лет. 

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16 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, @sashakutsevol/Instagram
Теги

Олег Яковлев, Группа «Иванушки Int.»

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • какая она вдова? просто сожительница

  • А теперь, барышни, ещё громче кричите, что штамп в паспорте - это не главное, что это пережиток СССР, любовь не нуждается в бумажках и бла бла бла.

  • Это было понятно. А то, что сегодня всё элементарно проверяется эта Александра не думала? На что рассчитывала-то???

  • вот так жила-жила с ним, а оказалось навязывалась. но тем не менее терпел. этих мужиков не разберешь. чудики

  • Я думаю, жить без печать в паспорте вполне приемлемо. Если сама женщина самодостаточна, сама может обеспечить себя, своих детей. Особенно, если у неё за плечами уже есть развод или смерть супруга. Т.е когда женщина сама решает, выходить ей снова замуж или нет, стоит ли рисковать своим имуществом и деньгами, которые она заработает живя с новым мужем. А такие женщины, как эта сожительница Олега совсем не удивляют. Десять лет ждала, когда замуж позовёт, хотя он ей ясно сказал, что не женится на ней. Забеременеть не получилось от него, видимо. А теперь бегает документы подделывает. Вот такое поведение никого не красит и действительно любая женщина должна понимать, что если хочешь замуж, а мужчина больше двух лет живет и не делает предложение-значит жениться на этой женщине он не планирует. Можно попытаться беременностью его в Загс затащить, но потом развод неизбежен.

  • Всем вопящим про то что регистрация брака ничего не решает и не нужна. Нужна оказывается....

  • Так все равно если вместе жили делится нажитое совместно. То есть что ей положено. Да и чего у джигурды с анис ной получилось фальшиво завещание протащить.

  • Гость

    Всем вопящим про то что регистрация брака ничего не решает и не нужна. Нужна оказывается....

    Всё просто:кто состоятельнее, тому она НЕ нужна)

  • Да ну, при чем здесь регистрация брака? Есть четкое завещание, написанное на племянницу. Если бы в браке с тетенькой были несовершеннолетние дети или дети-инвалиды, они бы имели долю в обход завещания. А так - что в браке, что не в браке - фигня, при наличии завещания на другого родственника. Почитайте семейный кодекс.

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