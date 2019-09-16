Вдове Олега Яковлева может грозить тюремный срок за мошенничество

Вот уже два года племянница Олега Яковлева Татьяна и его вдова Александра Куцевол пытаются поделить имущество скончавшегося певца. Недавно родственнице знаменитости удалось узнать, что на самом деле Куцевол не являлась Яковлеву женой, а лишь в целях выгоды подделала документы.

Олег Яковлев

Летом 2017-го не стало 47-летнего экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. Об этом общественности сообщила его гражданская супруга Александра Куцевол.

После того, как выяснилось, что все свое многомиллионное состояние певец завещал племяннице Татьяне, его избранница начала активную борьбу за наследство

Вскоре женщина сообщила, что на самом деле была женой знаменитости — просто они с Олегом не афишировали этот факт, чтобы не расстраивать его поклонниц. По словам Куцевол, они с Яковлевым поженились во время путешествия по Сербии.

Александра Куцевол и Олег Яковлев

Такое заявление сильно удивило окружение погибшего певца. Олег не раз говорил, что не намерен связывать себя узами с Александрой, которая долгие годы весьма настойчиво пыталась добиться расположения артиста.



«Судя по документам, они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить все в тайне? К тому же, нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого сербского городка не стоит ни одной подписи. Поэтому я считаю своим долгом проверить подлинность данного документа через суд, отправив запрос в МИД Сербии», — говорила в беседе с журналистом «Комсомольской правды» племянница Яковлева.



Как оказалось, Татьяна была права. Документы о заключении брака певцом и Куцевол оказались недостоверными!

По словам родственницы Олега, ЗАГС сербского городка Чачак и МИД Сербии не подтвердили, что на их территории проходила свадебная церемония певца. К такому же заключению пришли и российские органы правосудия, отказавшиеся рассматривать Александру как наследницу звезды.

1 2 3 ... 10 Александра Куцевол оказалась фиктивной женой погибшего Олега Яковлева

«Я уже подала иск в прокуратуру на основании двух статей УК РФ: 159 (мошенничество) и 327 (подделка государственных документов). Я глубоко возмущена поведением этой особы. Мало того, что она в глаза врала об этом браке друзьям, коллегам, поклонникам и родственникам Олега, так ведь еще на основании это фиктивной писульки она пыталась на суде доказать его невменяемость!» — возмущается Татьяна Яковлева. Теперь возлюбленной погибшего мужчины грозит либо крупный штраф, либо тюремное заключение длительностью до десяти лет.