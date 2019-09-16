Вдове Олега Яковлева может грозить тюремный срок за мошенничество

Летом 2017-го не стало 47-летнего экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. Об этом общественности сообщила его гражданская супруга Александра Куцевол.
Вскоре женщина сообщила, что на самом деле была женой знаменитости — просто они с Олегом не афишировали этот факт, чтобы не расстраивать его поклонниц. По словам Куцевол, они с Яковлевым поженились во время путешествия по Сербии.
Такое заявление сильно удивило окружение погибшего певца. Олег не раз говорил, что не намерен связывать себя узами с Александрой, которая долгие годы весьма настойчиво пыталась добиться расположения артиста.
«Судя по документам, они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить все в тайне? К тому же, нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого сербского городка не стоит ни одной подписи. Поэтому я считаю своим долгом проверить подлинность данного документа через суд, отправив запрос в МИД Сербии», — говорила в беседе с журналистом «Комсомольской правды» племянница Яковлева.
По словам родственницы Олега, ЗАГС сербского городка Чачак и МИД Сербии не подтвердили, что на их территории проходила свадебная церемония певца. К такому же заключению пришли и российские органы правосудия, отказавшиеся рассматривать Александру как наследницу звезды.
«Я уже подала иск в прокуратуру на основании двух статей УК РФ: 159 (мошенничество) и 327 (подделка государственных документов). Я глубоко возмущена поведением этой особы. Мало того, что она в глаза врала об этом браке друзьям, коллегам, поклонникам и родственникам Олега, так ведь еще на основании это фиктивной писульки она пыталась на суде доказать его невменяемость!» — возмущается Татьяна Яковлева. Теперь возлюбленной погибшего мужчины грозит либо крупный штраф, либо тюремное заключение длительностью до десяти лет.