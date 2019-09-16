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СМИ: родители Константина Богомолова ушли со свадьбы сына из-за развратного танца Ксении Собчак

13 сентября состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, по праву считающаяся одним из самых громких событий последнего времени. Увы, без скандалов на торжестве не обошлось.
Ксения Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов

В минувшую пятницу Константин Богомолов и Ксения Собчак стали мужем и женой. Знаменитости закатили масштабный праздник, который длился с раннего утра и до рассвета следующего дня. 

Чего только не было на торжестве пары: и катафалк вместо свадебного лимузина, и свидетель Андрей Бартенев в сюрреалистичном наряде, и весьма необычная праздничная программа. 

Так, знаменитые молодожены подарили друг другу творческие номера. Константин спел песню группы «Мумий Троль» «Молния». 

Ксения же была менее лирична, решив позабавить новоиспеченного мужа и гостей. Сначала она исполнила песню «Привет, Андрей!» с отсылкой к тому, что теперь она станет ведущей программы «Пусть говорят», а затем и вовсе станцевала стриптиз.

Публика осталась в бурном восторге после горячего выступления медиадивы. Не понравилось оно лишь старшему поколению гостей — а если быть точнее, родителям Константина Богомолова. 

«Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — рассказали корреспонденту телеканала НТВ гости праздника. 

  • Ксения Собчак
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    Родители Константина Богомолова ушли в самый разгар его свадьбы с Ксенией Собчак
    Смотреть галерею

К слову, мать Собчак Людмила Нарусова тоже осталась в замешательстве из-за некоторых нюансов праздника. «Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот... и увезут и по назначению», — призналась женщина в эфире программы «Привет, Андрей!». 

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16 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @kalvarskiy812, @xenia_sobchak, @konbog75/Instagram, @bloodysx/Telegram
Теги

Ксения Собчак

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Да, видимо, московская интеллигенция не выдержала...Сына нужно было лучше воспитывать, тогда бы не позорились.

  • Мракобесие прерывалось только для Венчания. Интересно там священникам после просмотра всех этой бесятины -плохо не стало?)

  • Танец «топорный», но отлично вписывается в этот цирк.Мне вот интересно, как родителям Богомолова сериал «содержанки», срежиссированный их сынишкой? Встать и выйти от просмотра этого новомодного креатива не захотелось? Талант на таланте( Очень они подходят друг другу, Ксюша и Костя, две такие “каки”(к+к)

  • Афигеть...

  • Нарусова вся красная от стыда стоит, надо же было такое чудовище воспитать.

  • 2 еврея из кожи вон лезут, чтоб о них говорили и писали - все для того, чтобы посты рекламные собчак подороже могла продавать в инстаграмме, а то в последнее время мало кто с ней сотрудничать желает - а денежки они ох, как любят)) и в катафалк и в гроб лягут - лишь бы денежки сыпались дождем)))

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