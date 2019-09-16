СМИ: родители Константина Богомолова ушли со свадьбы сына из-за развратного танца Ксении Собчак

В минувшую пятницу Константин Богомолов и Ксения Собчак стали мужем и женой. Знаменитости закатили масштабный праздник, который длился с раннего утра и до рассвета следующего дня.
Так, знаменитые молодожены подарили друг другу творческие номера. Константин спел песню группы «Мумий Троль» «Молния».
Ксения же была менее лирична, решив позабавить новоиспеченного мужа и гостей. Сначала она исполнила песню «Привет, Андрей!» с отсылкой к тому, что теперь она станет ведущей программы «Пусть говорят», а затем и вовсе станцевала стриптиз.
«Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — рассказали корреспонденту телеканала НТВ гости праздника.
К слову, мать Собчак Людмила Нарусова тоже осталась в замешательстве из-за некоторых нюансов праздника. «Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот... и увезут и по назначению», — призналась женщина в эфире программы «Привет, Андрей!».