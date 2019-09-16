СМИ: родители Константина Богомолова ушли со свадьбы сына из-за развратного танца Ксении Собчак

13 сентября состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, по праву считающаяся одним из самых громких событий последнего времени. Увы, без скандалов на торжестве не обошлось.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

В минувшую пятницу Константин Богомолов и Ксения Собчак стали мужем и женой. Знаменитости закатили масштабный праздник, который длился с раннего утра и до рассвета следующего дня.

Чего только не было на торжестве пары: и катафалк вместо свадебного лимузина, и свидетель Андрей Бартенев в сюрреалистичном наряде, и весьма необычная праздничная программа.

Так, знаменитые молодожены подарили друг другу творческие номера. Константин спел песню группы «Мумий Троль» «Молния».

Ксения же была менее лирична, решив позабавить новоиспеченного мужа и гостей. Сначала она исполнила песню «Привет, Андрей!» с отсылкой к тому, что теперь она станет ведущей программы «Пусть говорят», а затем и вовсе станцевала стриптиз.

Публика осталась в бурном восторге после горячего выступления медиадивы. Не понравилось оно лишь старшему поколению гостей — а если быть точнее, родителям Константина Богомолова.

«Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — рассказали корреспонденту телеканала НТВ гости праздника.

1 2 3 ... 10 Родители Константина Богомолова ушли в самый разгар его свадьбы с Ксенией Собчак

К слову, мать Собчак Людмила Нарусова тоже осталась в замешательстве из-за некоторых нюансов праздника. «Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот... и увезут и по назначению», — призналась женщина в эфире программы «Привет, Андрей!».