«Он напоминал ожившего мертвеца»: телохранитель Майкла Джексона рассказал о последних днях певца

Смерть 50-летнего Джексона в 2009 году породила массу теорий и слухов. Только через 10 лет бывший телохранитель легенды поп-музыки поведал о том, что же происходило с Майклом перед его кончиной.

Когда в январе 2019 года на экраны вышел документальный фильм «Покидая Неверленд», фанаты Майкла Джексона неистовствовали. Шутка ли, их покойного кумира обвинили в сексуальных домогательствах. С подобным Джексон сталкивался еще при жизни, но был полностью оправдан, поэтому на некоторое время буря в СМИ улеглась.

Однако, по мнению человека из ближайшего окружения Майкла, именно те самые обвинения 2005 года в растлении 12-летнего Гэвина Арвизо и привели к трагической кончине певца.

В сентябре 2019 года Мэтт Фиддс, бывший телохранитель и доверенное лицо Джексона, откровенно рассказал изданию Daily Star Online о том, в какой кошмар превратилась жизнь Майкла после скандального процесса над ним.

«Было понятно, что даже после вердикта судьи Майкл не сможет по щелчку пальцев вновь стать тем, кем был прежде», — сокрушался Фиддс.

По словам друга Майкла, певец напоминал «ожившего мертвеца». Он не мог ни есть, ни спать и сильно похудел. Более того, самой ужасной переменой в Джексоне Фиддс назвал его развившуюся паранойю. Из-за мании преследования Майкл не мог доверять даже лучшим друзьям и постоянно проверял их верность.

«Он просил других людей звонить нам, его друзьям, представляться репортерами и предлагать миллионы долларов за подробности о его состоянии», — рассказывал телохранитель.

В последние месяцы жизни страхи Джексона достигли апогея. Он боялся собственной тени и подозревал всех вокруг в том, что они могут его предать. Король поп-музыки, обладатель 15 премий «Грэмми», был уверен, что публика отвернулась от него. Когда он узнал, что билеты на его лондонские концерты в 2009 году были моментально раскуплены, Майкл разрыдался, как ребенок.

Мировая известность, многолетнее пребывание на сцене, выматывающие гастрольные туры — ни один из сложных аспектов жизни поп-звезды не сделал Джексона циничным. Он сохранил свою детскую наивность даже в зрелом возрасте. Фиддс признался, что это качество не принесло его знаменитому другу ничего хорошего.

«Майкл слушал всех, кто его окружал, а люди все шептали и шептали ему на ухо. Он был наивен и иногда принимал советы от дурных людей».

Обвинения героев скандального документального фильма «Покидая Неверленд», владелец сети школ боевых искусств назвал «мусором». Он отметил, что, будь Джексон жив, лента никогда бы не обрела своей популярности.

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Добавим, что картина «Покидая Неверленд» получила премию «Эмми» в номинации «лучший документальный фильм». Семья Майкла Джексона и его друзья настаивают на том, что обвинения героев ленты оскорбляют память о поп-музыканте.