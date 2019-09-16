Бывший свекр Ксении Собчак прокомментировал ее свадьбу с Константином Богомоловым

Эммануил Виторган не присутствовал на церемонии бракосочетания экс-невестки, однако сумел найти слова, чтобы оценить прошедшее торжество.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

На прошедшей «свадьбе года», как ее уже называет общественность, были практически все. «Практически» в данном случае — слово ключевое, ведь поздравить новоиспеченных супругов и разделить с ними торжественный момент решились далеко не все. Несмотря на то, что Ксения Собчак сохранила хорошие отношения с экс-супругом Максимом Виторганом, он и маленький Платон на свадьбу не явились.

Эммануил Виторган

В стороне остался и молодой отец Эммануил Виторган, который теперь все свободное время посвящает заботе о новорожденной дочери. Он тоже не пришел на церемонию, однако от комментариев по поводу прошедшего события не отказался. Портал «Лайф» расспросил бывшего свекра Ксении Анатольевны, как он отнесся к нашумевшей свадьбе.



«Замечательный способ. Когда замуж выходят — замечательно. Желаем только всего самого хорошего», — поделился Эммануил Виторган.

1 2 3 ... 9 Эммануил Виторган пожелал Ксении Собчак и Константину Богомолову всего хорошего

Журналисты поинтересовались, стоит ли рассказывать маленькому Платону о том, что его мама и новоиспеченный отчим катались по городу в катафалке. Оказалось, об этом Виторган-старший ничего не слышал. Судя по всему, он совсем не интересовался свадьбой экс-невестки.