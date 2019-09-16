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Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж

Марина Мокейкина, 24-летняя приемная дочь Михаила Круга, вышла замуж в свой день рождения. Известный шансонье удочерил девочку вскоре после того, как познакомился с ее мамой Ириной.
Марина Мокейкина
Марина Мокейкина

43-летняя вдова Михаила Круга Ирина Круг поделилась радостной новостью в своем Инстаграме: ее дочь от первого брака вышла замуж! 

Марина Мокейкина, дочь Ирины, стала законной супругой своего избранника в собственный день рождения. 

«Доченька моя! Семейного счастья, любви, а она у вас есть, и это главное. Ну, вот и все, ты замужем теперь. Люблю!» — подписала фотографии Марины в свадебном платье вдова музыканта.

Также Ирина поделилась с поклонниками атмосферными фотографиями со свадьбы. Фолловеры отметили, что она была сделана стильно, со вкусом и очень по-европейски.

Отметим, что Михаил Круг относился с Марине как к родному ребенку и удочерил ее вскоре после знакомства с Ириной. Позже у пары родился общий сын Александр.

Через год, в 2002-м, Михаила Круга убили в собственном доме. Только спустя 17 лет преступление было раскрыто, а убийца найден. Александр Агеев, член банды «Тверские волки», признался, что был участником нападения на дом артиста. Сейчас он отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова». «Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — рассказал аноним изданию Tverigrad.ru.

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16 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @irinakrug, @marina_mokeykina/Instagram, Persona Stars
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Ирина Круг

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