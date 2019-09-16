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Виктория Исакова впервые показала свою таинственную дочь, и она прелестна

Виктория Исакова несколько лет скрывала лицо своей дочери, но теперь наконец-то решилась опубликовать фото девочки. А благодаря Дарье Мороз стало известно, как зовут ее младшую сводную сестру.
Виктория Исакова с дочерью

15 сентября Виктория Исакова поделилась в своем Инстаграме фотографией, на которой она держит на руках жизнерадостную маленькую девочку. Поклонники артистки мигом узнали в ребенке дочь 42-летней актрисы, которую она долго скрывала от публики. Если раньше Виктория показывала лишь кадры с дочерью, на которых было сложно разглядеть черты лица ее дочери, то на новом снимке с отдыха на пляже звездная наследница предстала во всей красе.

Виктория Исакова с дочерью
«Немного солнца в холодную осень», —  лаконично подписала снимок актриса.

Звездные подписчицы Исаковой не могли не отметить очарования дочери актрисы. «Боже, богиня! Еще и рыжая!» — восхитилась Оксана Акиньшина. «Прелесть какая», — добавила Анастасия Цветаева. «Узнаю эти волосы», — сообщила Анна Чиповская, отметив сходство матери и дочери.

Имя рыжеволосой хохотушки так и осталось бы тайной, если бы не Дарья Мороз. Она разместила точно такую же фотографию на следующий день и подписала ее словами «Прекрасные огненные девочки», обращаясь к Виктории и своей маленькой сводной сестре. Особенно внимательные фолловеры актрисы сразу обратили внимание на хэштег #варвараюрьна, который и пролил свет на таинственную младшую дочь Юрия Мороза.

Поклонникам стало любопытно, какие отношения связывают вторую жену Юрия Мороза и его дочь, которая когда-то их и познакомила. По слухам, в прошлом Дарья отреагировала на союз отца и Виктории негативно.

«Писали, вроде вы в контрах с Исаковой?» — спросила актрису одна из подписчиц. Дарья не стала игнорировать комментарий и отреагировала на него с юмором, намекнув, что между ними с Викторией не происходит конфликтов:

«На заборе тоже пишут. А семья — всегда семья!» — развеяла слухи Дарья Мороз.
  • Виктория Исакова, Юрий Мороз
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    Виктория Исакова и Юрий Мороз в течение нескольких лет не показывали лицо своей дочери и не рассказывали о ней
    Смотреть галерею

Напомним, что Дарья Мороз родилась в союзе Юрия Мороза и его покойной первой супруги — актрисы Марины Левтовой. На Виктории Исаковой режиссер женился в 2003 году. 

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16 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @d_moroz, @v_isakova/Instagram
Теги

Дарья Мороз, Виктория Исакова, Юрий Мороз

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какая холодная Дарья Мороз...это же надо так носить свою фамилию...

  • Девочка милая, но к чему каждого ребёнка называть наследник/наследница, других слов нет что ли в русском языке

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