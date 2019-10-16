23-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова родила первенца

У Тимати и Анастасии Решетовой родился ребенок! Об этом вечером 16 октября в своем Инстаграме сообщил счастливый отец, опубликовав фото с сыном.

В июне Анастасия Решетова и Тимати перестали скрывать, что ждут ребенка. Этой радостной новостью они поделились в Инстаграме, опубликовав несколько эффектных кадров с профессиональной фотосессии: на снимках возлюбленная рэпера продемонстрировала уже довольно внушительный живот.

В июне Анастасия Решетова объявила о беременности

Пол ребенка Решетова скрывала на протяжении всей беременности, а вот о сроке родов говорила довольно открыто: они ожидались в октябре.

Наконец, произошло то, что так долго ждали все поклонники одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса: Анастасия и Тимати стали родителями. Их первый общий ребенок появился на свет 16 октября в Москве. Это мальчик! И зовут его Юнусов Ратмир Тимурович.

Тимати с новорожденным сыном

Владелица бьюти-салона не скрывала, что собирается рожать именно в России, хотя, ожидая малыша, ездила за границу на отдых, чем давала повод для новых пересудов в Сети. Однако на поздних сроках, как признавалась сама Решетова, у нее было мало сил, поэтому большую часть времени она проводила дома с котами, чье число за это время достигло четырех.

Интересно, что, по словам Анастасии, за время беременности она почти не покупала специальную одежду, а носила облегающие мини, свободные платья и спортивные костюмы из старого гардероба.



Woman.ru поздравляет молодых родителей и желает маме и малышу здоровья и спокойных ночей!