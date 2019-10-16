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23-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова родила первенца

У Тимати и Анастасии Решетовой родился ребенок! Об этом вечером 16 октября в своем Инстаграме сообщил счастливый отец, опубликовав фото с сыном.

В июне Анастасия Решетова и Тимати перестали скрывать, что ждут ребенка. Этой радостной новостью они поделились в Инстаграме, опубликовав несколько эффектных кадров с профессиональной фотосессии: на снимках возлюбленная рэпера продемонстрировала уже довольно внушительный живот.

В июне Анастасия Решетова объявила о беременности
В июне Анастасия Решетова объявила о беременности
Пол ребенка Решетова скрывала на протяжении всей беременности, а вот о сроке родов говорила довольно открыто: они ожидались в октябре.

Наконец, произошло то, что так долго ждали все поклонники одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса: Анастасия и Тимати стали родителями. Их первый общий ребенок появился на свет 16 октября в Москве. Это мальчик! И зовут его Юнусов Ратмир Тимурович.

Тимати с новорожденным сыном
Тимати с новорожденным сыном

Владелица бьюти-салона не скрывала, что собирается рожать именно в России, хотя, ожидая малыша, ездила за границу на отдых, чем давала повод для новых пересудов в Сети. Однако на поздних сроках, как признавалась сама Решетова, у нее было мало сил, поэтому большую часть времени она проводила дома с котами, чье число за это время достигло четырех.

Интересно, что, по словам Анастасии, за время беременности она почти не покупала специальную одежду, а носила облегающие мини, свободные платья и спортивные костюмы из старого гардероба. 

Woman.ru поздравляет молодых родителей и желает маме и малышу здоровья и спокойных ночей!

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16 октября 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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20 комментариев Добавить комментарий
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  • ну все, понеслась. сейчас начнутся новости про ручку, ножку, и то как Решетова сбрасывает вес и потом хвастается плоским животом)))

  • В честь Ратмира Шишкова?Страшно(

  • ну поехали! Тарас с Костенко подвиньтесь, не до вас теперь будет)

  • Гость

    В честь Ратмира Шишкова?Страшно(

    да, пишут что в честь погибшего друга

  • сейчас косточки обтянутые кожей в виде шишковой засуетяться-всё таки мальчик для мужчины у которого есть состояние-гораздо интереснее в плане дел.

  • Гость

    сейчас косточки обтянутые кожей в виде шишковой засуетяться-всё таки мальчик для мужчины у которого есть состояние-гораздо интереснее в плане дел.

    Та ну... Симона внучку именно хотела, парнями её не удивить)

  • Гость

    Та ну... Симона внучку именно хотела, парнями её не удивить)

    да вообще не понимаю какая разница какого пола ребенок. Самое главное здоровый

  • все. Этого не заберут. У бабушки уже есть внучка-игрушка, так что Решетова может спокойно быть мамой. Но только осторожно. Если поссориться с Блэк Старом, то мальчишку он, конечно, отберет((

  • Ох,что ж Тимати в роддоме то в бейсболке😱

  • Давно за ними не лежу, даже не знала, что Тимати у нас "самый красивый" на эстраде. Вот так новость!

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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