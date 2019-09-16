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«Кинул в меня увесистый камень»: Настасья Самбурская пожаловалась на неадекватного поклонника

Настасья Самбурская не может отделаться от навязчивого поклонника. Мужчина явно нездоров: вместе того, чтобы дарить артистке цветы, он бросается в нее кирпичами. Полиция помочь звезде не может.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская

Быть публичным человеком порой непросто. Об этом не понаслышке знает актриса и певица Настасья Самбурская. На днях она пожаловалась фолловерам на то, что за ней следит неадекватный фанат. По мнению Настасьи, он страдает от шизофрении.

32-летняя Самбурская написала длинный пост в Инстаграме, в котором рассказала, что не так давно двое мужчин поджидали ее после очередного спектакля. Ничем хорошим это не закончилось.

Настасья Самбурская

«Один, хвала небесам, свинтил, оскорбившись на мой игнор, а вот второй кинул в меня увесистый камень, попав в стык между крылом и дверью, когда я проезжала мимо него на автомобиле. Однажды я видела его на студии Амедиа, он там подрабатывает в массовке», — поделилась Самбурская.

Парень, который чуть не нанес тяжелые увечья певице, уже не первый раз пытался добиться ее внимания таким изощренным способом.

«И до этого встречал меня с кирпичом и подавал на меня заявление, мол, я ему ногу отдавила автомобилем, причем в день, когда меня в театре не было. Мы дружною толпой свидетелей уже ходили подтверждать мое алиби и то, что он меня преследует», — возмущалась звезда «Универа».

Настасья Самбурская

Заподозрила мужчину в психическом расстройстве Самбурская тогда, когда узнала, какие сказки тот рассказывает представителям органов правопорядка. «Он невменяем, так как нес полицейским чушь о том, что я владею его имуществом и причастна к пожару в Кемерово. А в прошлый раз рассказывал моей помощнице, что я его девушка и он меня спас из аварии какой-то, что собирается мне предложение делать, но пока дело не дошло до интима, он повременит, и вообще мы в ссоре», — продолжила рассказ актриса.

Самбурская попыталась обезопасить себя и потребовать запретить мужчине приближаться к ней по закону, но ничего не смогла сделать. «В итоге я написала на него заявление. Пообщалась со следователями и получила ответ, что нет закона, по которому ему могут запретить ко мне приближаться. И что покушением на убийство и угрозой жизни считалось бы, если он заорал сперва ''Я тебя убью!'', а вот потом бы швыряться начал. Его, скорее всего, скоро отпустят, и никакие законы не смогут меня защитить от повтора данного инцидента и от того, что камень в следующий раз прилетит мне, допустим, в голову».

«В какие двери нужно стучаться, чтобы внесли этот закон?! Я уверена, что мой случай не первый и не последний. И очень многих случаев с нехорошим исходом можно было избежать», — поинтересовалась у подписчиков Анастасия.

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16 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @samburskaya/Instagram
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Настасья Самбурская

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