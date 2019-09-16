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Оксану Самойлову и Джигана раскритиковали за живого львенка на дне рождения средней дочери

Ураган «Дориан» помешал Джигану и Оксане Самойловой вернуться в Москву вовремя, и они были вынуждены праздновать 5-летие Леи в Майами. Уже в России звездная чета решила устроить средней дочери масштабную вечеринку с «гостями» из мира животных и получила массу критических замечаний.
Оксана Самойлова с дочерьми Леей и Ариэлой

15 сентября Лея, средняя дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, отметила 5-летие в Москве. Счастливая мама девочки освещала все празднество в своих инстаграм-историях и подытожила их общей фотографией. На размытом снимке непоседа Лея никак не может замереть на месте, а ее родители радостно улыбаются.

Оксана Самойлова, Джиган, Лея

Джиган и его супруга ранее отметили день рождения Леи в Майами, но, вернувшись в Россию, решили устроить более масштабное празднество. Просторный зал был украшен искусственными пальмами и лианами, чтобы ненадолго перенести именинницу и ее гостей в тропические джунгли. Виновница торжества была одета в кожаную куртку и платье с леопардовым принтом, соответствующее тематике вечера. 

Также на празднике присутствовали ростовые куклы. Лея даже прокатилась на спине у большого плюшевого льва. Если бы только игрушками все и ограничилось, пользователи Сети бы восхитились такой продуманной вечеринкой. Но в инстаграм-историях Оксаны ненадолго появился живой львенок. Фолловеры Самойловой были разочарованы тем, что она и ее муж позволили дочери играть с диким животным.

«Все хорошо в празднике, но зачем львенка нужно было тащить?! Для вашего ребенка это праздник, а для зверей — это мучение», «Это не игрушка», «Ужасное разочарование. Всегда мне нравилась ваша семья. Но не все позволено делать для ублажения своих детей. Вашим детям радость, а детенышу льва — страдания. Отвратительно. Вы публичный человек, должны думать, что вы несете в массы», — негодовали пользователи.
Лея

Актриса Наталья Рудова увидела видео со львенком и возмутилась:

«Когда известные личности поддерживают издевательства над животными, это, конечно, вышак! Оплачивать слезы диких животных на потеху своего чада, это сильно! 21-й век!». 

В своем следующем посте Рудова дала контакты горячей линии по защите животных. 

  • Лея
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    Лея, средняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой, во второй раз отпраздновала свое 5-летие
    Смотреть галерею

Добавим, что реакция Джигана и его супруги на недовольство общественности пока не последовала.

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16 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @iamgeegun, @rudovanata, @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Жалко львенка(( Могли бы конечно и без живых зверей обойтись. Сейчас даже цирки отказываются от представлений с животными

  • Рудова молодец! Все правильно сказала! Поддерживаю ! А Джиган и Самойлова нелюди!

  • Средняя дочь избалованная девочка

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