Оксану Самойлову и Джигана раскритиковали за живого львенка на дне рождения средней дочери

15 сентября Лея, средняя дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, отметила 5-летие в Москве. Счастливая мама девочки освещала все празднество в своих инстаграм-историях и подытожила их общей фотографией. На размытом снимке непоседа Лея никак не может замереть на месте, а ее родители радостно улыбаются.
Джиган и его супруга ранее отметили день рождения Леи в Майами, но, вернувшись в Россию, решили устроить более масштабное празднество. Просторный зал был украшен искусственными пальмами и лианами, чтобы ненадолго перенести именинницу и ее гостей в тропические джунгли. Виновница торжества была одета в кожаную куртку и платье с леопардовым принтом, соответствующее тематике вечера.
Также на празднике присутствовали ростовые куклы. Лея даже прокатилась на спине у большого плюшевого льва. Если бы только игрушками все и ограничилось, пользователи Сети бы восхитились такой продуманной вечеринкой. Но в инстаграм-историях Оксаны ненадолго появился живой львенок. Фолловеры Самойловой были разочарованы тем, что она и ее муж позволили дочери играть с диким животным.
Актриса Наталья Рудова увидела видео со львенком и возмутилась:
В своем следующем посте Рудова дала контакты горячей линии по защите животных.
Добавим, что реакция Джигана и его супруги на недовольство общественности пока не последовала.