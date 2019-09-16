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Саша Савельева рассказала, как ей искусственно вызывали роды из-за угрозы жизни

Экс-«Фабрикантка» Саша Савельева дала очень откровенное интервью, в котором призналась, что родила несколько раньше срока. Все дело в том, что возникла угроза жизни — и ее, и ребенка. 
Саша Савельева
Саша Савельева

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов вместе уже больше девяти лет. Однако наследником они обзавелись лишь полгода назад. Леон, сын 35-летней Саши и 46-летнего Кирилла, родился 27 марта в Москве.

Певица и ее супруг пока что не торопятся знакомить фолловеров с первенцем, так что лица малыша еще никто не видел. Да и о беременности и родах Савельева особо не распространялась. Однако для издания Hello! артистка все же сделала исключение и рассказала о том, как стала мамой. Оказалось, что все прошло не так гладко, как хотелось бы.

Саша Савельева

Сафонов очень хотел, чтобы Леон появился на свет в Израиле — актер является гражданином этой страны. Однако Саша приняла решение рожать в России. Конечно, звезда мечтала о том, чтобы роды прошли легко. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться.

«На последних неделях беременности внезапно сильно поднялось давление, появилась угроза жизни — и моей, и ребенка. Врачи попытались стабилизировать мое состояние, чтобы я доходила до конца срока, но не вышло, пришлось экстренно рожать. К счастью, все обошлось», — рассказала певица.
Саша Савельева
Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Савельева также ответила на вопрос, который волновал всех ее поклонников: почему она и Кирилл не родили ребенка раньше? По словам Саши, первые пять лет замужества она еще не была готова к детям, позже беременности помешали стресс и напряженный график певицы.

К слову, именно поэтому Саша решила уйти из «Фабрики» сразу после появления первенца. Артистка понимала, что просто не сможет посвящать семье и ребенку достаточно внимания при напряженном рабочем графике группы.

Пока что певица находится в декретном отпуске и наслаждается общением с сыном, но уходить со сцены навсегда не собирается.

«Периодически, когда душа просит, езжу на студию Игоря Матвиенко, записываю новые песни. Просто пока ничего не планирую. Я решила позволить себе пожить какое-то время без графиков, восстановиться», — заявила Савельева.

Кроме того, молодая мама отметила, что стала намного спокойнее — у нее больше не возникает мыслей, что нужно срочно выпустить песню, дабы доказать что-то. С «Фабрикой» Саша не планирует конкурировать. «Все, что написал Игорь Матвиенко — гениально. Я очень люблю и его, и наши песни», — сказала артистка.

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16 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kirill_safonov, @sasha_savelieva/Instagram
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Александра Савельева

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