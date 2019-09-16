Евгения Феофилактова намекнула, что уже успела снова выйти замуж

Вот уже несколько лет Евгения Феофилактова состоит в разводе с отцом своего ребенка Антоном Гусевым. Кажется, бизнесвумен уже удалось наладить личную жизнь — а быть может, даже снова выйти замуж.

Антон Гусев и Евгения Феофилактова

Три года назад Антон Гусев и Евгения Феофилактова со скандалом развелись после почти пяти лет, казалось бы, безупречного брака. С тех пор мужчина счастлив с другой участницей «Дома-2» Викторией Романец.

О личной жизни Евгении же за последние годы ходило множество слухов.

Знаменитости приписывали десятки романов, причем с мужчинами совершенно разного положения и возраста.

На днях инстадива сильно удивила фолловеров. Сначала Евгения показала фотографию с букетом, в котором цветами было выложено слово «Жене».

Многие посчитали, что подобная надпись обозначает просто краткую форму имени Феофилактовой.

Однако на следующий день модель показала еще один подобный букет с надписью — вот только теперь со словом «Супруге».

1 2 3 ... 10 Кажется, Евгения Феофилактова наконец обрела счастье в личной жизни

«Вчера было написано жене, а сегодня — супруге. Мне нравится и то, и другое слово», — похвасталась в своем микроблоге знаменитость, но отметила, что не носит кольцо от избранника. Увы, на этом откровения Феофилактовой закончились. Молодая женщина пока не раскрыла, кто является ее возлюбленным и действительно ли она собирается снова выйти замуж.