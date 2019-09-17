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Анфиса Чехова похоронила отца, который утверждал, что никогда не любил свою знаменитую дочь

13 сентября не стало отца Анфисы Чеховой. Между телеведущей и ее папой были очень напряженные отношения — Анфиса так и не смогла простить, что он ушел из семьи и не появлялся в ее жизни, пока та не стала знаменитой.
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова

Отношения Анфисы Чеховой с отцом никогда нельзя было назвать идеальными. Александр Князев ушел из семьи, когда девочке было всего четыре года, а чтобы не платить алименты, оставил своей жене квартиру.

Наталья Алексеевна, мама Анфисы, работала на пяти работах, дабы содержать семью, в то время как ее экс-супруг не принимал никакого участия в жизни бывшей жены и родной дочери и объявился только тогда, когда Анфиса стала знаменитой.

Отец Анфисы Чеховой
Отец Анфисы Чеховой

Более того, Александра Ивановича однажды пригласили в студию передачи «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, где он заявил, что никогда не любил дочь и назвал ее «побочным продуктом»: «Поженились, потому что тяжело найти кого-нибудь. Знаете, как в ведах: дети — нежелательный продукт. Мы же не хотим детей, когда каждый день сексом занимаемся. Поэтому и называется ''побочный продукт''… Ребенок появляется неожиданно».

При этом мужчина, который ни разу не помог дочери и оскорбил ее на всю страну, заявил, что Анфиса не дает ему денег, и назвал ее «развратницей».

Анфиса Чехова

На днях Анфиса рассказала подписчикам, что ее отец скончался: «Сегодня не стало моего папы... У нас были сложные отношения, но я любила его...
Спасибо тебе, папочка, за жизнь, за мой характер, за все, даже самые сложные уроки! Ты всегда будешь жить в моем сердце и течь по моим венам!
Мне очень жаль, что у нас не получилось с тобой быть близкими людьми.
Прости меня и покойся с миром!»

А 16 сентября телеведущая опубликовала фото с похорон родителя. «Мы с братом. У нас разные матери, один отец... Которого мы сегодня проводили в последний путь. Харе Кришна, папочка, Харе Рама», — подписала снимок Чехова.

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17 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Первый канал/Youtube.com, @achekhova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Анфиса Чехова

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