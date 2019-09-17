«Моногамия для слабаков»: 41-летний американец живет с тремя женщинами и воспитывает 9 детей

Джермейн Рокмор живет под одной крышей с тремя женами и считает, что его семья идеальна. Супруги 41-летнего американца с ним полностью согласны.

Бывший пожарный на пенсии Джермейн Рокмор неплохо устроился. У 41-летнего мужчины сразу три жены — 41-летняя Анжелика, 36-летняя Лиэнн и 41-летняя Мария. Да, они знают друг о друге. Более того, нестандартное семейство живет вместе под одной крышей. Быт им скрашивают (насколько это вообще возможно в этой ситуации) 9 детей.

Старшему сыну уже 25 лет. Как вы понимаете, он появился на свет, когда Джермейну было всего 16 — правда, с матерью ребенка Рокмор расстался. Сейчас разница между старшим и младшим ребенком составляет 23 года.

Со своей первой супругой Джермейн познакомился, когда им было по 19 лет. После свадьбы Анжелика не стала требовать от супруга моногамии. Через три года в чате Рокмор познакомился с Лиэнн, менеджером по розничной торговле. В 2001 году она переехала к мужчине и его первой жене.

Третью и (пока) последнюю супругу Рокмор нашел в 2015-м — в приложении для знакомств. Они несколько раз встретились, прежде чем решили, что хотят жить вместе — и Мария тоже переехала к мужчине. Живут душа в душу!

Экс-пожарный уверен, что моногамия — это только для неуверенных в себе людей. «Нам велят найти того, кто будет для нас идеальной любовью, идеальным супругом и проведет остаток жизни только с одним человеком», — говорит американец, добавляя, что его такой подход к семье категорически не устраивает.

Жены Джермейна Рокмора

«Это похоже на команду воинов, которая постоянно поддерживает тебя», — рассказывает Рокмор о том, что же это значит — иметь трех жен одновременно.

Немой вопрос повис в воздухе — как же Анжелика, Лиэнн и Мария делят мужчину между собой? Все просто — по расписанию.

«Раньше мы жили в одной комнате, но теперь мои жены спят каждая в своей спальне, а я — с ними по очереди», — гордо заявляет Джермейн.

1 2 3 ... 8 Американец Джермейн Рокмор из Калифорнии живет практически как султан

К слову, Рокмор не запрещает своим женам также встречаться с другими мужчинами и приводить их в дом. Однако пока такого еще не случалось.