Фанаты обнаружили признак, который свидетельствует о четвертой беременности Кейт Миддлтон

В королевской семье грядет пополнение? Никаких официальных объявлений о том, беременна ли герцогиня Кембриджская, еще не было, но вездесущие поклонники британской королевской семьи решили поиграть в детективов.

Принц Уильям и его супруга Кэтрин воспитывают троих детей: 6-летнего Джорджа, озорную 4-летнюю Шарлотту и годовалого Луи. На протяжении трех беременностей герцогиня ужасно страдала от токсикоза, поэтому многие поклонники не сомневались: Кейт не решится на четвертого ребенка. Но после того, как принцесса Шарлотта проговорилась школьным друзьям, что ее мама находится в «интересном» положении, слухи начали распространяться.

Особенно преданные и внимательные поклонники герцога и герцогини Кембриджских нашли еще одно свидетельство того, что Кейт ждет ребенка. Что же навело их на такие мысли? Новая прическа Кэтрин. Она подстригла волосы и осветлила пряди.

Те, кто внимательно следит за жизнью Кейт Миддлтон, сразу вспомнили, что герцогиня всегда меняла имидж, когда ждала ребенка.

С помощью такого незамысловатого жеста Кейт отвлекает внимание от округлившегося живота. Пока фанаты смотрят на то, какие неуловимые изменения претерпели идеальные каштановые локоны герцогини, они не замечают, как ее фигура постепенно становится другой.

Но поклонников не проведешь, и, заметив изменившуюся прическу Кэтрин, они тут же поделились своими соображениями:

«Новая стрижка. Неужели Кейт беременна вновь? Она всегда демонстрирует новую прическу, когда ждет ребенка«, «Когда Кейт беременна, она ведь меняет прическу, чтобы люди смотрели только на ее волосы, а не на живот. Стоит ждать объявления о 4-ом ребенке?», «Кейт покрасилась. Да, несомненно, она беременна».



1 2 3 ... 9 Фанаты Кейт Миддлтон твердо уверены, что герцогиня ждет четвертого ребенка

Впервые фанаты заметили новый цвет волос Кейт, когда она вместе с мужем провожала свою 4-летнюю дочь в школу. А чуть позже они обратили внимание на то, что герцогиня появилась в легком платье, в котором не казалась такой худой, как обычно. Возможно, в ближайшее время «Шерлоки» среди преданных поклонников Кэтрин найдут и другие признаки ее предполагаемой беременности.