Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Фанаты обнаружили признак, который свидетельствует о четвертой беременности Кейт Миддлтон

В королевской семье грядет пополнение? Никаких официальных объявлений о том, беременна ли герцогиня Кембриджская, еще не было, но вездесущие поклонники британской королевской семьи решили поиграть в детективов.
Кейт Миддлтон

Принц Уильям и его супруга Кэтрин воспитывают троих детей: 6-летнего Джорджа, озорную 4-летнюю Шарлотту и годовалого Луи. На протяжении трех беременностей герцогиня ужасно страдала от токсикоза, поэтому многие поклонники не сомневались: Кейт не решится на четвертого ребенка. Но после того, как принцесса Шарлотта проговорилась школьным друзьям, что ее мама находится в «интересном» положении, слухи начали распространяться. 

Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта

Особенно преданные и внимательные поклонники герцога и герцогини Кембриджских нашли еще одно свидетельство того, что Кейт ждет ребенка. Что же навело их на такие мысли? Новая прическа Кэтрин. Она подстригла волосы и осветлила пряди.

Те, кто внимательно следит за жизнью Кейт Миддлтон, сразу вспомнили, что герцогиня всегда меняла имидж, когда ждала ребенка.

С помощью такого незамысловатого жеста Кейт отвлекает внимание от округлившегося живота. Пока фанаты смотрят на то, какие неуловимые изменения претерпели идеальные каштановые локоны герцогини, они не замечают, как ее фигура постепенно становится другой.

Кейт Миддлтон

Но поклонников не проведешь, и, заметив изменившуюся прическу Кэтрин, они тут же поделились своими соображениями:

«Новая стрижка. Неужели Кейт беременна вновь? Она всегда демонстрирует новую прическу, когда ждет ребенка«, «Когда Кейт беременна, она ведь меняет прическу, чтобы люди смотрели только на ее волосы, а не на живот. Стоит ждать объявления о 4-ом ребенке?», «Кейт покрасилась. Да, несомненно, она беременна».
  • Кейт Миддлтон
    1 2 3 ...9
    Фанаты Кейт Миддлтон твердо уверены, что герцогиня ждет четвертого ребенка
    Смотреть галерею

Впервые фанаты заметили новый цвет волос Кейт, когда она вместе с мужем провожала свою 4-летнюю дочь в школу. А чуть позже они обратили внимание на то, что герцогиня появилась в легком платье, в котором не казалась такой худой, как обычно. Возможно, в ближайшее время «Шерлоки» среди преданных поклонников Кэтрин найдут и другие признаки ее предполагаемой беременности.

Перейти к обсуждению 1


17 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ну беременна и беременна, и что? замужня тетка, богатая, вполне естественно, что беременеет, что ей еще делать то?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.