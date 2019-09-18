Самая закрытая звездная свадьба: что известно о таинственной церемонии Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

17 сентября Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали мужем и женой. Знаменитости не пустили на торжество журналистов, так что СМИ пришлось буквально по крупицам собирать всю информацию о прошедшем празднике.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Этим летом стало известно, что 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева готовятся к скорой свадьбе. Несмотря на то, что подробностей о празднике с каждым днем появлялось все больше, сами знаменитости хранили молчание о своих намерениях.

Торжество было намечено на 17 сентября, а местом выбран родной для Паулины Санкт-Петербург.

Ходят слухи, что актриса и режиссер тайно поженились в начале сентября, а через две недели решили устроить большой праздник для своих многочисленных (примерно двухсот) друзей.

В течение всего дня корреспонденты различных изданий дежурили возле доходного дома Беггровых, что на Невском проспекте. Долгие часы журналисты наблюдали, как рабочие разгружают грузовики с красно-черным декором в несколько готическом стиле. Судя по всему, оформление свадьбы Федора и Паулины схоже с тем, что было выбрано для торжества Ксении Собчак и Константина Богомолова, которые стали супругами в минувшую пятницу.

Ближе к вечеру стало понятно, что все приготовления в доме Беггровых, скорее всего, проводились лишь для отвлечения внимания.

Журналистам удалось разузнать, что торжественная церемония пройдет во дворце Юсуповых — пожалуй, самом красивом месте Петербурга. Во дворце часто организовывают дорогостоящие церемонии. Кроме того, на его территории, в часовне знаменитого семейства, можно обвенчаться.



После семи часов вечера ко дворцу стали съезжаться многочисленные гости, но все как один отмахивались от общения с прессой. Ксения Собчак — одна из немногих, кто не скрывала причину своего прибытия в Питер. Медиадива даже поделилась с фолловерами в Инстаграме фото своего образа для грядущей вечеринки.

Ксения Собчак

Помимо Собчак и Богомолова журналисты, дежурившие возле предположительных мест проведения торжества, увидели Константина Эрнста с супругой Софьей, Сергея Мазаева, Алину и Константина Крюковых, Игоря Верника, Вячеслава Дусмухаметова и многих других знаменитостей с подарками в руках. А вот молодоженов никто так и не застал — они тщательно скрывались от «охотников за сенсациями».



Кстати, на свадьбу точно не приехала сестра Бондарчука Наталья и ее сын Иван. Родственница сослалась на то, что не хочет покидать Италию, в которой живет последние годы, а ее наследник — что у него, к сожалению, совершенно нет времени из-за скорой премьеры фильма, над музыкой для которого он работает.

Позже все гости стали выходить из дворца Юсупова и рассаживаться по припаркованным микроавтобусам.

Судя по всему, в резиденции Юсуповых прошла лишь торжественная церемония бракосочетания, а само празднование состоялось в подготовленном зале на Невском проспекте. По другим же данным, на самом деле мероприятие организовали в новом заведении известного ресторатора Виолетты Кроо, что расположено на Фонтанке. Бизнес-леди специально открыла ресторан ко дню свадьбы пары.

Торжество актрисы и режиссера по праву можно назвать одним из самых закрытых звездных бракосочетаний. За прошедшее время в Сети так и не появилось ни одного фото с праздника. Говорят, Бондарчук лично просил каждого из присутствующих не брать в этот вечер в руки гаджеты.

Отказалась от соцсетей даже счастливая невеста, которая за вечер сменила два белых платья.

Оба наряда Паулины были сшиты на заказ в модном Доме Maison Bohemique. Стоимость каждого из них оценивается минимум в триста тысяч рублей. Звезда очень любит этот бренд и часто выбирает образы для красных дорожек именно здесь.

Паулина Андреева в платье Maison Bohemique

По слухам, свадьба знаменитой пары прошла на очень лиричной ноте и совсем не так шумно и театрализовано, как недавний праздник Собчак и Богомолова. Одним из самых трогательных моментов, который заставил расплакаться многих гостей, стал показ небольшого отрывка из программы «Кино в деталях».

Напомним, молодожены познакомились именно в рамках этой передачи.

Тогда Бондарчук не смог взять себя в руки и провести интервью. Автор программы буквально засыпал актрису комплиментами. Вскоре после этого Федор и Паулина стали парой.

Кадр из инстаграм-историй Светланы Лободы

По слухам, на свадьбе выступил Сергей Мазаев с группой «Моральный кодекс», Светлана Лобода и Глюкоза. Среди них лишь Светлана проявила небольшую активность в своем микроблоге, показав приготовления к выходу на сцену, а затем кусочек торта, которым ее угостили на свадьбе.

Кстати, жених и невеста с юмором подошли к заботе о своих гостях. Перед началом праздника каждый присутствующий получил мешочек с «SOS-набором» для грядущего утра.

«Не сдерживайте себя, будьте красивыми и пьяными. Обнимаем! Федор и Паулина», — гласит надпись на записке к комплекту.

1 2 3 ... 10 17 сентября Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали мужем и женой

Вполне возможно, Федор и Паулина и через какое-то время не поделятся с нами кадрами торжества — уж очень они не любят афишировать свою связь. Впрочем, самое главное, чтобы они были счастливы. Woman.ru поздравляет новоиспеченных супругов и желает им безграничной любви и гармонии в отношениях!