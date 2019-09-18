Самая закрытая звездная свадьба: что известно о таинственной церемонии Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Этим летом стало известно, что 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева готовятся к скорой свадьбе. Несмотря на то, что подробностей о празднике с каждым днем появлялось все больше, сами знаменитости хранили молчание о своих намерениях.
Ходят слухи, что актриса и режиссер тайно поженились в начале сентября, а через две недели решили устроить большой праздник для своих многочисленных (примерно двухсот) друзей.
В течение всего дня корреспонденты различных изданий дежурили возле доходного дома Беггровых, что на Невском проспекте. Долгие часы журналисты наблюдали, как рабочие разгружают грузовики с красно-черным декором в несколько готическом стиле. Судя по всему, оформление свадьбы Федора и Паулины схоже с тем, что было выбрано для торжества Ксении Собчак и Константина Богомолова, которые стали супругами в минувшую пятницу.
Журналистам удалось разузнать, что торжественная церемония пройдет во дворце Юсуповых — пожалуй, самом красивом месте Петербурга. Во дворце часто организовывают дорогостоящие церемонии. Кроме того, на его территории, в часовне знаменитого семейства, можно обвенчаться.
После семи часов вечера ко дворцу стали съезжаться многочисленные гости, но все как один отмахивались от общения с прессой. Ксения Собчак — одна из немногих, кто не скрывала причину своего прибытия в Питер. Медиадива даже поделилась с фолловерами в Инстаграме фото своего образа для грядущей вечеринки.
Помимо Собчак и Богомолова журналисты, дежурившие возле предположительных мест проведения торжества, увидели Константина Эрнста с супругой Софьей, Сергея Мазаева, Алину и Константина Крюковых, Игоря Верника, Вячеслава Дусмухаметова и многих других знаменитостей с подарками в руках. А вот молодоженов никто так и не застал — они тщательно скрывались от «охотников за сенсациями».
Кстати, на свадьбу точно не приехала сестра Бондарчука Наталья и ее сын Иван. Родственница сослалась на то, что не хочет покидать Италию, в которой живет последние годы, а ее наследник — что у него, к сожалению, совершенно нет времени из-за скорой премьеры фильма, над музыкой для которого он работает.
Судя по всему, в резиденции Юсуповых прошла лишь торжественная церемония бракосочетания, а само празднование состоялось в подготовленном зале на Невском проспекте. По другим же данным, на самом деле мероприятие организовали в новом заведении известного ресторатора Виолетты Кроо, что расположено на Фонтанке. Бизнес-леди специально открыла ресторан ко дню свадьбы пары.
Торжество актрисы и режиссера по праву можно назвать одним из самых закрытых звездных бракосочетаний. За прошедшее время в Сети так и не появилось ни одного фото с праздника. Говорят, Бондарчук лично просил каждого из присутствующих не брать в этот вечер в руки гаджеты.
Оба наряда Паулины были сшиты на заказ в модном Доме Maison Bohemique. Стоимость каждого из них оценивается минимум в триста тысяч рублей. Звезда очень любит этот бренд и часто выбирает образы для красных дорожек именно здесь.
По слухам, свадьба знаменитой пары прошла на очень лиричной ноте и совсем не так шумно и театрализовано, как недавний праздник Собчак и Богомолова. Одним из самых трогательных моментов, который заставил расплакаться многих гостей, стал показ небольшого отрывка из программы «Кино в деталях».
Тогда Бондарчук не смог взять себя в руки и провести интервью. Автор программы буквально засыпал актрису комплиментами. Вскоре после этого Федор и Паулина стали парой.
По слухам, на свадьбе выступил Сергей Мазаев с группой «Моральный кодекс», Светлана Лобода и Глюкоза. Среди них лишь Светлана проявила небольшую активность в своем микроблоге, показав приготовления к выходу на сцену, а затем кусочек торта, которым ее угостили на свадьбе.
Кстати, жених и невеста с юмором подошли к заботе о своих гостях. Перед началом праздника каждый присутствующий получил мешочек с «SOS-набором» для грядущего утра.
Вполне возможно, Федор и Паулина и через какое-то время не поделятся с нами кадрами торжества — уж очень они не любят афишировать свою связь. Впрочем, самое главное, чтобы они были счастливы. Woman.ru поздравляет новоиспеченных супругов и желает им безграничной любви и гармонии в отношениях!