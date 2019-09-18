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Родной брат Ника Картера из Backstreet Boys угрожает убить его беременную жену

В скором времени супруга Ника Картера Лорен Китт родит второго ребенка. Однако семейное счастье омрачено угрозами со стороны ближайшего родственника: Аарон Картер, брат артиста, намеревается убить беременную женщину. 
Ник Картер
Ник Картер

На днях Ник Картер обратился в суд за помощью: он утверждает, что родной брат имеет намерение убить его беременную супругу Лорен Китт и нерожденного ребенка. По словам участника группы Backstreet Boys, у него просто не было выбора. 

«После долгих размышлений мы с сестрой Анджел с сожалением сообщаем, что сегодня добились у суда наложения запретительного ордера на нашего брата Аарона», — написал Ник в своем Твиттере 17 сентября. 

Аарон Картер
Аарон Картер

Суд постановил, что 31-летний Картер не может приближаться к старшему брату и его жене ближе чем на 100 метров. 

«В свете все более тревожного поведения Аарона и его недавнего признания, что он питает мысли и намерения убить мою беременную жену и будущего ребенка, у нас не было другого выбора, кроме как предпринять все возможные меры, чтобы защитить себя и свою семью», — обратился к своим поклонникам Ник. 

Ник Картер с женой и сыном
Ник Картер с женой и сыном

Певец заявил, что его брат нуждается в медицинской помощи и, вероятно, страдает неким психическим расстройством. При этом экспертиза не выявила у Аарона каких-либо отклонений. Более того, полицейские отчеты свидетельствовали, что 31-летний актер охотно шел на сотрудничество и не препятствовал многочисленным обыскам в его доме. Он также согласился пройти осмотр у психиатра, однако никаких проблем в его психологическом и физическом состоянии найдено не было. 

Сам Аарон уверен, что его брат намеренно пытается очернить его репутацию и выставить сумасшедшим. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

«Оставь меня в покое. На всю оставшуюся жизнь. Я умоляю тебя. Пожалуйста. Всю жизнь ты издевался надо мной и мучил. И все близкие это знают. Теперь это станет общественным достоянием. И ты боишься правды», — написал возмущенный Аарон.

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18 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @nickcarter, @aaroncarter/Instagram, Getty Images
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Ник Картер

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