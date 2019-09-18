Родной брат Ника Картера из Backstreet Boys угрожает убить его беременную жену

В скором времени супруга Ника Картера Лорен Китт родит второго ребенка. Однако семейное счастье омрачено угрозами со стороны ближайшего родственника: Аарон Картер, брат артиста, намеревается убить беременную женщину.

Ник Картер

На днях Ник Картер обратился в суд за помощью: он утверждает, что родной брат имеет намерение убить его беременную супругу Лорен Китт и нерожденного ребенка. По словам участника группы Backstreet Boys, у него просто не было выбора.



«После долгих размышлений мы с сестрой Анджел с сожалением сообщаем, что сегодня добились у суда наложения запретительного ордера на нашего брата Аарона», — написал Ник в своем Твиттере 17 сентября.

Аарон Картер

Суд постановил, что 31-летний Картер не может приближаться к старшему брату и его жене ближе чем на 100 метров.



«В свете все более тревожного поведения Аарона и его недавнего признания, что он питает мысли и намерения убить мою беременную жену и будущего ребенка, у нас не было другого выбора, кроме как предпринять все возможные меры, чтобы защитить себя и свою семью», — обратился к своим поклонникам Ник.

Ник Картер с женой и сыном

Певец заявил, что его брат нуждается в медицинской помощи и, вероятно, страдает неким психическим расстройством. При этом экспертиза не выявила у Аарона каких-либо отклонений. Более того, полицейские отчеты свидетельствовали, что 31-летний актер охотно шел на сотрудничество и не препятствовал многочисленным обыскам в его доме. Он также согласился пройти осмотр у психиатра, однако никаких проблем в его психологическом и физическом состоянии найдено не было.

Сам Аарон уверен, что его брат намеренно пытается очернить его репутацию и выставить сумасшедшим. Об этом он сообщил в своем Твиттере.



«Оставь меня в покое. На всю оставшуюся жизнь. Я умоляю тебя. Пожалуйста. Всю жизнь ты издевался надо мной и мучил. И все близкие это знают. Теперь это станет общественным достоянием. И ты боишься правды», — написал возмущенный Аарон.