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Почему принцу Гарри все-таки разрешили жениться на Меган Маркл, несмотря на ее развод

Эксперт назвал две причины, благодаря которым свадьба принца Гарри и Меган Маркл все-таки состоялась. Если бы не они, у пары не было бы такого будущего.
Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета II
Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета II

Не секрет, что члены британской королевской семьи не могут вступить в брак без благословения старших (в противном случае жди громкий скандал). Перед тем, как просить руки и сердца или соглашаться на предложение, Виндзоры обязаны заручиться поддержкой Елизаветы II и своих родителей. Принц Гарри в этом отношении — не исключение. При всем своем свободолюбии он уважает традиции семьи. Поэтому перед тем, как вручить Меган помолвочное кольцо, он посоветовался с родными.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Многие были удивлены, узнав, что обычно строгие Виндзоры разрешили Гарри жениться на разведенной женщине. Как правило, королевская династия Великобритании крайне неодобрительно относится к повторным бракам. По их мнению, люди должны тщательно подходить к вопросу создания семьи и стараться сохранять ее до последнего. Принцу Гарри запретили бы связывать жизнь с Меган Маркл, если бы не два «но».

Тревор Энгельсон и Меган Маркл
Тревор Энгельсон и Меган Маркл

Выяснилось, что перед помолвкой Гарри и Меган эксперты пристально изучили биографию Маркл и пришли к выводу, что она все же может стать членом королевской семьи. Перед этим был тщательно проанализирован первый брак будущей герцогини Сассекской. С 2010-го по 2013-й она была замужем за Тревором Энгельсоном. Экс-влюбленные быстро подали на развод, так и не успев завести ребенка. 

Королевские аналитики уверены, что столь краткосрочный (по меркам Виндзоров) брак можно не брать в расчет: за три года Меган и Тревор не обросли достаточным «багажом» воспоминаний и чувств, поэтому после развода их не будет тянуть друг к другу. Это первая причина, по которой Меган дали «зеленый свет».

Вторая же кроется в ребенке — точнее, в его отсутствии. Если бы Меган родила от Тревора наследника, то ее, по всей вероятности, и близко не подпустили бы к принцу Гарри. Возможно, Виндзоры переживают за судьбу короны и не хотят, чтобы престол перешел (даже чисто теоретически) к совершенно постороннему человеку. Сами эксперты ссылаются на то, что при наличии малыша Меган пришлось бы часто видеться с экс-супругом, что порождало бы кривотолки и негативно сказалось на репутации принца Гарри. 

Таким образом, «неудачный» брак Меган Маркл спас ее отношения с нынешним супругом.

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18 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А Чарльзу разрешили повторно на Камилле жениться? Это они тщательно,взвешено думали когда женили Чарльза на Диане? Так у Камиллы двое детей от первого брака. Почему Камилле можно,а Меган нельзя? Ханжество в чистом виде. Ведь Чарльзу первый в очереди на корону. Он тоже имеет право быть королем,как Вильям,Гарри. Добавлю Гарри прославил Меган и Тревора. Кто бы писал сейчас про меган и Тревора и если б не Гарри? Кому они были б интересны? Тревора никто б не знал.

  • А ничего, что они с Тревором до этого встречались лет 10? Там этих воспоминаний вагон и маленькая тележка

  • Да просто есть Кейт и Вильям с их детьми, поэтому и позволили (всем начхать на ком женился Гарри).

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