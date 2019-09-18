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Антон Лаврентьев женится на коллеге по «Орлу и Решке» Алине Астровской

35-летний Антон Лаврентьев сделал предложение своей 29-летней возлюбленной Алине Астровской. Жених и невеста еще не раскрыли подробности грядущего торжества.
Алина Астровская и Антон Лаврентьев
Алина Астровская и Антон Лаврентьев

Антон Лаврентьев и Алина Астровская, ведущие популярного трэвел-шоу «Орел и Решка», свой роман скрывали достаточно долго и решили выйти из тени лишь в июле этого года — пара вместе появилась на свадьбе своей коллеги Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. После торжества Лаврентьев опубликовал фото с Алиной и порассуждал, что же такое любовь именно для него.

«Любовь. Все знают, что это, но у всех она про свое. Для меня это расстояние, доверие, постоянная работа и вовлеченность в человека на другом конце провода. Это чуткость ума и души, ведь только на внутренних ощущениях можно действительно искренне обнимать дорогого тебе человека. Это общение — и не просто переписки! А разговор по душам. А еще терпение, уважение и нежность», — написал он.

В конце августа Лаврентьев публично признался Алине в любви на одном из своих концертов, ну а 17 сентября стало известно, что известный ведущий сделал своей возлюбленной предложение. Астровская, конечно же, сказала да.

Отметим, что Алина была замужем уже дважды. Первым супругом Алины был футболист Евгений Бредун — этот брак продержался всего три года. Второй раз Астровская пошла под венец с бизнесменом по имени Игорь, но и этот союз не продлился долго.

А вот Лаврентьев станет мужем впервые, хотя однажды он почти дошел до ЗАГСа. Антон отменил свадьбу с собственным пиар-менеджером Ириной Шелест за неделю до намеченной даты.

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18 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @alina_astrovskaya, @antonlavrentiev/Instagram
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Антон Лаврентьев

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4 комментария Добавить комментарий
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  • красивая пара, счастья им!

  • Я часто смотрю ОиР, ее знаю, а вот его нет, какие сезоны он вел? Бывают же женщины, которым мужика в ЗАГС затащить как раз плюнуть, в 29 лет уже 3 брак

  • откуда взялась эта алина? певичка? актриска?

  • Оля-ля

    Я часто смотрю ОиР, ее знаю, а вот его нет, какие сезоны он вел? Бывают же женщины, которым мужика в ЗАГС затащить как раз плюнуть, в 29 лет уже 3 брак

    он вел программу аналогичную ОиР , про покупки Шоппинг какой то)

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