«Чем ближе к смерти, тем радостнее»: Сати Казанова раскрыла необычный факт о себе

36-летняя Сати Казанова пообщалась с фолловерами в Инстаграме и рассказала несколько интересных фактов о себе, которые мало кто знал. Так, подписчики «Фабрикантки» выяснили, что певице нравится оказываться в критических ситуациях.

Сати Казанова

Солистка «Фабрики» Сати Казанова интервью дает редко, зато часто общается с подписчиками в социальных сетях. На днях певица решила рассказать фолловерам о себе чуть больше, чем обычно, и опубликовала список из 13 необычных фактов о себе.

Так, подписчики Сати узнали, что она вполне может называть себя экстремалкой.

«До дрожи люблю грозы, громы и молнии. Так же — турбулентность в самолете. И вообще, чем ''ближе к смерти'', тем радостнее внутри», — заявила певица.

Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Казанова рассказала, что любит готовить и принимать гостей, обожает ветер и даже считала его в детстве своим лучшим другом, также ей нравится есть еду руками. Нередко Сати бывает жестокой.

Звезда сообщила, что с детских лет любит одиночество. «Во мне живет отшельник и аскет, который обожает уединение и тишину», — заявила она.

А еще Сати рассказала, что отличается от многих барышень. «Совершенно не умею концентрироваться на нескольких вещах одновременно, как могут это большинство женщин. Мой муж говорит, что я скрытая мужчина», — поведала артистка.

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Фолловеры Сати во многом узнали себя и написали певице слова поддержки: «Будто читаю про себя: гроза, ветер, горы...», «Все факты интересны, но самое удивительное, что большая половина их совпадает с моими», «Мне откликается каждый из ваших пунктов».