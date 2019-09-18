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Вместо тысячи слов: Паулина Андреева опубликовала фото в роскошном свадебном платье

Паулина Андреева опубликовала первое (и, скорее всего, единственное) фото со свадьбы с Федором Бондарчуком. Актриса предстала перед камерой в красивом платье от Maison Bohemique.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук

17 сентября состоялось мероприятие, которое вполне может потягаться с торжеством Константина Богомолова и Ксении Собчак за звание «свадьба года». Законными мужем и женой стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева.

Свадьба прошла в Питере под грифом «совершенно секретно» — папарацци так и не смогли сделать ни одного фото с торжества. Да что тут говорить, если гости узнали о том, где состоится праздник, в самый последний момент. 

Для свадьбы пара выбрала исторический дом Беггровых на Невском проспекте.

Паулина Андреева

Платье, в котором Паулина пошла под венец, оставалось для прессы загадкой, однако Андреева наконец-то приоткрыла завесу тайны и опубликовала в Инстаграме фото в прекрасном свадебном аутфите жемчужного цвета.

Журналисты оказались правы, Андреева действительно выбрала для торжества наряд от бренда Maison Bohemique. Обошлось это платье недешево — за свадебный наряд пришлось выложить минимум 300 тысяч рублей.

Во время торжества Паулина переоделась, поскольку ночью папарацци все же смогли запечатлеть пару на улицах Санкт-Петербурга, и на Андреевой красовался уже короткий наряд.

Отметим, что Инстаграмы гостей не пестрят радостными фотографиями со свадьбы. Все потому, что молодожены попросили всех приглашенных не заходить в зал со смартфонами. Те, кому жизненно важно было оставаться на связи, ходили с кнопочными телефонами. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Поздравляем молодоженов!

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18 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @_paulina_andreeva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Федор Бондарчук, Паулина Андреева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Красивое платье

  • Красивое платье

  • Можете кидать тапками, но Паулина роскошная барышня. Что в свадебном, что в повседневном. Притягивает взгляд!

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