Вместо тысячи слов: Паулина Андреева опубликовала фото в роскошном свадебном платье

17 сентября состоялось мероприятие, которое вполне может потягаться с торжеством Константина Богомолова и Ксении Собчак за звание «свадьба года». Законными мужем и женой стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева.
Свадьба прошла в Питере под грифом «совершенно секретно» — папарацци так и не смогли сделать ни одного фото с торжества. Да что тут говорить, если гости узнали о том, где состоится праздник, в самый последний момент.
Для свадьбы пара выбрала исторический дом Беггровых на Невском проспекте.
Платье, в котором Паулина пошла под венец, оставалось для прессы загадкой, однако Андреева наконец-то приоткрыла завесу тайны и опубликовала в Инстаграме фото в прекрасном свадебном аутфите жемчужного цвета.
Журналисты оказались правы, Андреева действительно выбрала для торжества наряд от бренда Maison Bohemique. Обошлось это платье недешево — за свадебный наряд пришлось выложить минимум 300 тысяч рублей.
Во время торжества Паулина переоделась, поскольку ночью папарацци все же смогли запечатлеть пару на улицах Санкт-Петербурга, и на Андреевой красовался уже короткий наряд.
Отметим, что Инстаграмы гостей не пестрят радостными фотографиями со свадьбы. Все потому, что молодожены попросили всех приглашенных не заходить в зал со смартфонами. Те, кому жизненно важно было оставаться на связи, ходили с кнопочными телефонами. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».
Поздравляем молодоженов!