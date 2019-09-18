Годовалый сын Овечкина поздравил папу с днем рождения прямо на ледовой арене

17 сентября хоккеисту Александру Овечкину исполнилось 34 года. Это, правда, вообще не повод расслабляться — Овечкин сейчас вовсю готовится к новому сезону НХЛ, поэтому безостановочно тренируется на стадионе.
Впрочем, это не проблема для жены спортсмена Анастасии Шубской и их годовалого сына Сережи.
Мама и сын решили устроить для своего главного мужчины сюрприз и тайно приехали к нему на тренировку. Сережа держал в руках воздушные шарики, а сам был облачен в красную хоккейную форму (точь-в-точь, как у Александра), на спине которой было написано Ovi Jr («Овечкин младший»).
Подписчики счастливой жены и мамы тоже поздравили хоккеиста с праздником: «Александра Михайловича с днем рождения! Исполнения всех желаний и новых высот, побед и наград!», «Всего самого прекрасного!», «Будьте счастливы». И мы тоже присоединяемся к поздравлениям.
Отметим, что в ночь на 19 сентября Овечкин дебютирует в предсезонном турнире Национальной хоккейной лиги.