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Годовалый сын Овечкина поздравил папу с днем рождения прямо на ледовой арене

Александру Овечкину очень повезло. Он не только успешный хоккеист, но и счастливый муж и отец. На днях его супруга Анастасия и годовалый сын Сережа поздравили Овечкина с днем рождения, устроив ему сюрприз.
Александр Овечкин
Александр Овечкин

17 сентября хоккеисту Александру Овечкину исполнилось 34 года. Это, правда, вообще не повод расслабляться — Овечкин сейчас вовсю готовится к новому сезону НХЛ, поэтому безостановочно тренируется на стадионе.

Впрочем, это не проблема для жены спортсмена Анастасии Шубской и их годовалого сына Сережи.

Мама и сын решили устроить для своего главного мужчины сюрприз и тайно приехали к нему на тренировку. Сережа держал в руках воздушные шарики, а сам был облачен в красную хоккейную форму (точь-в-точь, как у Александра), на спине которой было написано Ovi Jr («Овечкин младший»).

«С днем рождения, наш @aleksandrovechkinofficial! Самое главное здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним, отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», — трогательно подписала серию фотографий Анастасия.

Подписчики счастливой жены и мамы тоже поздравили хоккеиста с праздником: «Александра Михайловича с днем рождения! Исполнения всех желаний и новых высот, побед и наград!», «Всего самого прекрасного!», «Будьте счастливы». И мы тоже присоединяемся к поздравлениям.

  • Анастасия Шубская, Александр Овечкин
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    В 2015 году Александр Овечкин сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Шубской
    Смотреть галерею

Отметим, что в ночь на 19 сентября Овечкин дебютирует в предсезонном турнире Национальной хоккейной лиги.

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18 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @nastyashubskaya/Instagram
Теги

Александр Овечкин, Анастасия Шубская

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