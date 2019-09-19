На фоне слухов о 4-й беременности Кейт Миддлтон появилась на людях в облегающих брюках и блузе в горошек

Герцогиня Кембриджская удивила всех неожиданным визитом на фоне слухов о ее возможном «интересном» положении. Она привлекла всеобщее внимание новым аутфитом и счастливой улыбкой.

19 сентября Кейт Миддлтон посетила Sunshine House — центр развития и здоровья детей и молодежи в Лондоне. Для визита 37-летняя супруга принца Уильяма выбрала блузу в белый горошек и облегающие черные брюки, которые подчеркнули ее осиную талию. Таким образом герцогиня словно дала понять всем фанатам и журналистам, которые мучительно искали признаки ее 4-й беременности, что у нее пока нет даже намека на округлившийся живот.

В центре Кейт узнала о программе помощи молодым семьям и детям. Центр оказывает поддержку матерям в возрасте до 24 лет. Им предлагается помощь специально обученной семейной медицинской сестры, которая тщательно следит за здоровьем беременных «пациенток» и помогает им присматривать за ребенком, пока ему не исполнится 2 года.

Кейт не только выслушала сотрудников центра и экспертов, она также пообщалась и с постоянными «клиентами» этого учреждения — юными матерями и их отпрысками. С лица герцогини не сходила радостная улыбка, пока она беседовала с маленькими детьми.

1 2 3 ... 9 19 сентября Кейт Миддлтон посетила центр здоровья и развития детей в Лондоне. Для визита 37-летняя Кэтрин выбрала черные брюки и блузу в горошек

В качестве подарка Кейт получила небольшой букет из желтых роз, который стал прекрасным дополнением к ее монохромному аутфиту.