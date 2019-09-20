Беременная Мария Миронова прокомментировала слухи о браке с актером, который ее младше на 20 лет

На днях появились новые сведения о предполагаемом супруге Марии Мироновой, от которого сейчас она ждет ребенка. Актриса не стала мириться с ложными слухами и прокомментировала догадки журналистов.

Мария Миронова

Вот уже через несколько недель 46-летняя Мария Миронова станет мамой во второй раз. Артистка ждет малыша от своего избранника, с которым счастлива в браке уже несколько лет, хотя и не афиширует это.

В Сети бурно обсуждают, кто же может быть мужем звезды отечественного кинематографа.

Зачастую публика озвучивает весьма странные кандидатуры супруга Мироновой. Так, недавно все говорили о том, что Мария замужем за греческим олигархом.

На днях журналисты выдвинули куда более реалистичную версию, посчитав, что муж знаменитости — 27-летний актер из Екатеринбурга Андрей Сорока.

К тому же, эти догадки подтвердил коллега Марии, который не раз видел ее вместе с молодым человеком и якобы знал, что они скрывают свой роман.

Устав от обсуждения своей личной жизни, Миронова вышла на связь с корреспондентом портала Teleprogramma.pro и ответила на слухи об отношениях с Сорокой, который является практически ровесником ее сына.

1 2 3 ... 10 Мария Миронова ответила на новые слухи о своем муже

«Мой муж — не артист! Я уже говорила это, и не один раз. Никто меня не слушает. Я уже давным-давно замужем, мне смешно, это какой-то абсурд. Пусть пишут, что хотят. Пускай мне шейха какого-нибудь припишут», — сказала Мария. Актриса уточнила, что ее не беспокоят провокации в СМИ. Пока она не готова раскрыть личность супруга.