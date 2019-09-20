Беременная Мария Миронова прокомментировала слухи о браке с актером, который ее младше на 20 лет

Вот уже через несколько недель 46-летняя Мария Миронова станет мамой во второй раз. Артистка ждет малыша от своего избранника, с которым счастлива в браке уже несколько лет, хотя и не афиширует это.
Зачастую публика озвучивает весьма странные кандидатуры супруга Мироновой. Так, недавно все говорили о том, что Мария замужем за греческим олигархом.
На днях журналисты выдвинули куда более реалистичную версию, посчитав, что муж знаменитости — 27-летний актер из Екатеринбурга Андрей Сорока.
Устав от обсуждения своей личной жизни, Миронова вышла на связь с корреспондентом портала Teleprogramma.pro и ответила на слухи об отношениях с Сорокой, который является практически ровесником ее сына.
«Мой муж — не артист! Я уже говорила это, и не один раз. Никто меня не слушает. Я уже давным-давно замужем, мне смешно, это какой-то абсурд. Пусть пишут, что хотят. Пускай мне шейха какого-нибудь припишут», — сказала Мария. Актриса уточнила, что ее не беспокоят провокации в СМИ. Пока она не готова раскрыть личность супруга.