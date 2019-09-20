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Экранный отец Меган Маркл рассказал о ее секретном романе с принцем Гарри во время съемок сериала «Форс-мажоры»

До того, как Меган Маркл стала объектом всеобщего внимания, она играла в сериале, а в перерывах между дублями вовсю встречалась с принцем. Разумеется, тайно. Но разве можно скрыть что-то от коллег по съемочной площадке? Уэнделл Пирс, сыгравший отца героини Маркл, поведал о том, как протекали секретные отношения Гарри и Меган.
Меган Маркл, Уэнделл Пирс

Сложные отношения Меган Маркл с ее отцом Томасом уже стали притчей во языцех. 38-летняя герцогиня избегает его общества, и даже к алтарю ее вел не родитель, а свекр — принц Чарльз. Намного лучше она ладила с Уэнделлом Пирсом, которому досталась в сериале «Форс-мажоры» роль отца ее героини.

В эфире шоу KTLA 5 Morning News актер рассказал, что Маркл пришлось принять определенные меры, дабы ненароком не раскрыть свой роман с принцем Гарри. Она старалась не говорить о своих чувствах и знаменитом бойфренде, но влюбленность брала свое, и Меган все-таки делилась новостями со своим экранным папой.

Меган Маркл, Уэнделл Пирс

Сначала Пирс отнесся к ее новому увлечению со скепсисом, но потом заметил, что дело принимает серьезный оборот. В один прекрасный день они снимали сцену, где Рэйчел Зейн получает заветное обручальное кольцо. После того, как прозвучали слова «снято!», сотрудник МИ-5, находившийся на площадке, попросил Маркл отдать ему украшение, чтобы не привлекать внимание журналистов, уже кое-что заподозривших, и не давать повода для слухов.

Принц Гарри, Меган Маркл

Принц Гарри появлялся на съемочной площадке «Форс-мажоров», но Уэнделл не смог с ним увидеться. Несмотря на это, актер с юмором отметил, что на правах экранного отца Меган действительно собирался сказать ему:

«Если разобьешь ей сердце, я сломаю тебе челюсть».

И судя по убедительности тона мужчины, в этой шутке была толика серьезности! Актер добавил, что перед тем, как Меган официально сообщила об уходе из сериала, он остался с ней наедине и произнес те самые слова, которые наверняка хотела бы услышать каждая дочь от своего отца:

«Я знаю, что твоя жизнь вскоре изменится. Но знай, что я всегда буду твоим любящим фальшивым отцом и другом. Неважно, где ты и что происходит. Если все начнут тебя обсуждать, и тебе станет грустно, ты можешь звонить мне».

Мы не сомневаемся, что Меган, настрадавшаяся от попыток настоящего отца нажиться на ее популярности, была глубоко тронута этими словами.

  • Меган Маркл
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    До свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл была успешной голливудской актрисой
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Добавим, что герцогиня Сассекская, о которой сейчас запрещено говорить в присутствии Елизаветы II, 19 сентября была замечена в Риме, куда она улетела на свадьбу подруги Миши Нону. 

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20 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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