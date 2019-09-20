Не олигарх и не актер: беременная Мария Миронова наконец-то рассекретила имя и профессию своего загадочного мужа

Свершилось! Мария Миронова, ранее с неохотой говорившая о своем избраннике и показывавшая его лишь частями, решилась раскрыть все карты. Кажется, теперь у журналистов и поклонников актрисы должны закончиться все вопросы.

На протяжении последних недель одним из самых обсуждаемых персонажей в Рунете стал супруг Марии Мироновой. Всех волновали лишь два вопроса: кем он является и как выглядит. Поклонники актрисы и представители СМИ выдвигали самые разные предположения: избранника звезды называли то греческим судовладельцем, то актером, который моложе ее почти на 20 лет. На днях знаменитость сообщила, что все версии о личности отца ее ребенка далеки от правды. Мария добавила, что ей нет дела до того, с кем в очередной раз ее «сведут» журналисты.

И все-таки звезде оказалось не все равно. Она решила разом пресечь волну слухов и домыслов и впервые рассказала о том, с кем связала свою судьбу:

«Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско- японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Он не японец», — сообщила актриса в своем Инстаграме.

Миронова пояснила, что вышла замуж еще в прошлом году после двух лет отношений. Церемония состоялась на острове Санторини. Мария, находящаяся сейчас в «интересном» положении, собирается родить ребенка в одной из больниц Греции.

Также звезда открыла и имя своего мужа. Оказалось, что хоть в чем-то поклонники и журналисты были правы: его действительно зовут Андрей, и он — тезка сына актрисы и ее знаменитого отца. В комментариях поклонники хвалили Марию за искренность и смеялись над самыми абсурдными предположениями о личности ее супруга.

«Вот так рождаются легенды», — прокомментировала ситуацию актриса Алика Смехова.

1 2 3 ... 9 Мария Миронова объявила, что вышла замуж. Свадьба актрисы состоялась год назад

Добавим, что для актрисы это уже четвертое замужество. У нее есть 27-летний сын Андрей от первого брака.