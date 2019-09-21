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«Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки»: Дмитрий Тарасов высказался об изменах

Дмитрий Тарасов попытался оригинально признаться в любви своей жене, но получилось наоборот. Подписчики не оценили пассаж футболиста.

Дмитрий Тарасов давеча несколько удивил поклонников неожиданным заявлением. Под весьма романтичной фотографией с беременной женой Анастасией он оставил подпись, которая обескураживает. 

«Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки. P.S. Иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу».

В целом, подписчики справедливо заявили, что, во-первых, Тарасов заговорил цитатами из пацанских пабликов «ВКонтакте», во-вторых, это явно некрасиво по отношению к его бывшей жене Ольге Бузовой.

«Ты что, Олю с собакой сравниваешь», «Ждем слезы от Бузовой», «Так некрасиво писать, особенно когда вся страна знает, кто твоя бывшая», — отмечали в комментариях. 

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Особенно интересно звучат заявления о верности и предательстве, когда достоверно неизвестно, познакомились ли Анастасия и Дмитрий после развода с Ольгой или все же до.

Тарасов, конечно, утверждал, что встретил свою третью жену уже после расставания с Ольгой, однако Бузова так не считает. 

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21 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Следуя логики Тарасова, то Костенко получается доступная собака?

  • Теперь все стало очевидно и понятно, почему Дмитрий стал изменять Бузовой — он не видел Ольгу своей "единственной волчицей".

  • Мужчина женат в 30 лет уже 3ый раз))) причём при каких обстоятельствах он разводился всем тоже известно. вот не хочется мыслить шаблонами про интеллектуальные способности спортсменов, но блин как ляпнут...кстати, он же не хотел публичности

  • Я не знаю кто кому изменил, но в этом трио на собаку больше тянет Бузова.

  • Да,он не волк

  • Волк...ну не смешно?

  • Марго

    Волк...ну не смешно?

    смешно когда Бузова певица

  • Милана

    Я не знаю кто кому изменил, но в этом трио на собаку больше тянет Бузова.

    Именно так и есть. Вы правы

  • ага, собака сутулая

    Милана

    Я не знаю кто кому изменил, но в этом трио на собаку больше тянет Бузова.

  • А при чём тут Бузова вообще? Бузова не с Тарасовым уже 2.5 года. Понятно, что более доступная собака-это про девушек облегчённого поведения, но возле Тарасова ведь нк только такие. А раньше он своих волчиц не предовал ради более доступных? Предовал ещё как..Сегодня такая собака, а завтра такая собака уже очередная волчица и мать Тарасова готовит очередной сводебный кулич. Что у этого футболиста в голове? Иногда лучше молчать чем такое говорить.

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