«Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки»: Дмитрий Тарасов высказался об изменах

Дмитрий Тарасов попытался оригинально признаться в любви своей жене, но получилось наоборот. Подписчики не оценили пассаж футболиста.

Дмитрий Тарасов давеча несколько удивил поклонников неожиданным заявлением. Под весьма романтичной фотографией с беременной женой Анастасией он оставил подпись, которая обескураживает.

«Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки. P.S. Иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу».

В целом, подписчики справедливо заявили, что, во-первых, Тарасов заговорил цитатами из пацанских пабликов «ВКонтакте», во-вторых, это явно некрасиво по отношению к его бывшей жене Ольге Бузовой.

«Ты что, Олю с собакой сравниваешь», «Ждем слезы от Бузовой», «Так некрасиво писать, особенно когда вся страна знает, кто твоя бывшая», — отмечали в комментариях.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Особенно интересно звучат заявления о верности и предательстве, когда достоверно неизвестно, познакомились ли Анастасия и Дмитрий после развода с Ольгой или все же до.

1 2 3 4 5 6 7 Дмитрий Тарасов назвал всех своих бывших девушек «собаками»

Тарасов, конечно, утверждал, что встретил свою третью жену уже после расставания с Ольгой, однако Бузова так не считает.