Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Наконец-то появилась хоть какая-то достоверная информация о здоровье Анастасии Заворотнюк. Друг артистки, журналист Сергей Майоров, поведал, что звезда «Моей прекрасной няни» перенесла вторую операцию.
Майоров рассказал, что о хирургическом вмешательстве ему поведала директор Заворотнюк Марина Потапова.
«Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей в эфире телеканала НТВ.
Майоров также подтвердил, что актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением врачей.
Напомним, о здоровье Заворотнюк поступают противоречивые сведения. Изначально пресса сообщила, что актриса страдает от полиорганной недостаточности и подключена к аппарату ИВЛ.
Позже, впрочем, некоторые источники заявили, что состояние Анастасии не критическое, а тяжелое, а дышит она сама, да и в сознании находилась все это время.