Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг актрисы Сергей Майоров, который снимал передачу о семье Заворотнюк вскоре после рождения ее дочери Милы, рассказал о том, что Анастасии сделали вторую операцию.

Анастасия Заворотнюк

Наконец-то появилась хоть какая-то достоверная информация о здоровье Анастасии Заворотнюк. Друг артистки, журналист Сергей Майоров, поведал, что звезда «Моей прекрасной няни» перенесла вторую операцию.

Майоров рассказал, что о хирургическом вмешательстве ему поведала директор Заворотнюк Марина Потапова.

«Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей в эфире телеканала НТВ.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Майоров также подтвердил, что актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением врачей.

Напомним, о здоровье Заворотнюк поступают противоречивые сведения. Изначально пресса сообщила, что актриса страдает от полиорганной недостаточности и подключена к аппарату ИВЛ.

Позже, впрочем, некоторые источники заявили, что состояние Анастасии не критическое, а тяжелое, а дышит она сама, да и в сознании находилась все это время.