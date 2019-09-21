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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг актрисы Сергей Майоров, который снимал передачу о семье Заворотнюк вскоре после рождения ее дочери Милы, рассказал о том, что Анастасии сделали вторую операцию.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Наконец-то появилась хоть какая-то достоверная информация о здоровье Анастасии Заворотнюк. Друг артистки, журналист Сергей Майоров, поведал, что звезда «Моей прекрасной няни» перенесла вторую операцию.

Майоров рассказал, что о хирургическом вмешательстве ему поведала директор Заворотнюк Марина Потапова. 

«Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей в эфире телеканала НТВ.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Майоров также подтвердил, что актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением врачей.

Напомним, о здоровье Заворотнюк поступают противоречивые сведения. Изначально пресса сообщила, что актриса страдает от полиорганной недостаточности и подключена к аппарату ИВЛ.

Позже, впрочем, некоторые источники заявили, что состояние Анастасии не критическое, а тяжелое, а дышит она сама, да и в сознании находилась все это время.

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21 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Ни дня без желтушных новостей..дайте нам уже отдохнуть

  • Ни дня без желтушных новостей..дайте нам уже отдохнуть

  • Ну сколько можно!! Здоровья в любой случае!

  • Ну сколько можно спекулировать, скажите уже правду. Или вообще перестаньте муссировать эту ситуацию. Глиобластома не излечивается. Или нас готовят к ещё одной сенсации: о первом полном излечении этого вида рака в мире?

  • Майоров человек уважаемый, смотрела передачу, от своего имени говорил, теперь верю. Он также сказал, что СМИ реально преувеличили ее состояние, может, все обойдется

  • Есть во всем этом что-то неправильное.. и со стороны журналистов, друзей семьи и самой семьи.

  • Мне одной показалось, что всю передачу глаза на мокром месте? Понятно, когда поо отца говорила, но даже когда на другие темы говорила, была на надрыве каком-то, будто расплачется

  • Пусть поправляется и живет. Ведь ребенок маленький имеется.

  • Гость

    Майоров человек уважаемый, смотрела передачу, от своего имени говорил, теперь верю. Он также сказал, что СМИ реально преувеличили ее состояние, может, все обойдется

    Что значит СМИ преувеличили ? Врачи говорили.. первая операция была сделана и там, за границей не поняли что это за опухоль ? Не смешите. А теперь, оказывается, что это может быть и не г.бластома... Пусть это не будет никакой опухолью, не нужна они никому, НО тот же Петр прекрасно знает, какие страсти полыхают и молчит... Ведь мог бы сказать к примеру, что нет у нее рака, но болезнь есть, или опухоль присутствует, но с ней борются... Вариантов много как сказать, НО он молчит... Я бы поняла, если б что-то случилось внезапно, неожиданно, тогда понятно- все в шоке .. но здесь другой случай. Соглашусь с предыдущим комментом - есть что то неправильное в этом во всем.

  • Гость

    Есть во всем этом что-то неправильное.. и со стороны журналистов, друзей семьи и самой семьи.

    А что со стороны не правильно? Они молчат и ничего не говорят. Имеют право. Семья не озвучивала, что у нее неизлечимая форма рака. Ее директор, более того, сказал, что "сама все расскажет когда из больнице выйдет". Это Разин трендел про глиобластому, остальные подхватили.

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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