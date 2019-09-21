Дарья Пынзарь купила квартиру в Турции

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь пару лет назад переехала в Турцию вместе с мужем и двумя детьми. Долгое время они снимали квартиру, а на днях обзавелись собственным жильем.

33-летняя Дарья Пынзарь рассказала фолловерам, что наконец-то купила недвижимость в Алании. Причем не простую квартиру, а двухуровневую.



Пынзарь показала подписчикам жилье изнутри и рассказала, что процедура покупки прошла очень легко. Сотрудники комплекса, в котором Дарья ранее снимала недвижимость, упростили для нее весь процесс.

«Год нам понадобилось прожить тут, чтобы понять, что лучшего места для нас с детьми здесь не найти. Рядом море и горы, все классно и шикарно», — утверждает Дарья.

С ремонтом Пынзарь тоже решила не связываться и приобрела квартиру уже с отделкой и даже мебелью.

На первом этаже находятся кухня, столовая и прихожая, на втором — спальни Дарьи и ее мужа Сергея, комнаты детей Артема и Давида.

1 2 3 ... 8 Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Алании

Отметим, что раньше в Алании жила преимущественно Дарья, а Сергей чаще был в России. Поклонники забеспокоились, не связано ли это с тем, что супруги хотят разойтись. Однако в интервью Woman.ru Дарья признавалась: «Конечно, нет! Переезд не связан с какими-то проблемами в нашем браке. Более того — никаких проблем нет. Скажу так: сейчас у нас все хорошо как никогда. Разлуки придают нашим отношениям пикантность: в них всегда есть какая-то новизна».