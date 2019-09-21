Дарья Пынзарь купила квартиру в Турции

33-летняя Дарья Пынзарь рассказала фолловерам, что наконец-то купила недвижимость в Алании. Причем не простую квартиру, а двухуровневую.
Пынзарь показала подписчикам жилье изнутри и рассказала, что процедура покупки прошла очень легко. Сотрудники комплекса, в котором Дарья ранее снимала недвижимость, упростили для нее весь процесс.
С ремонтом Пынзарь тоже решила не связываться и приобрела квартиру уже с отделкой и даже мебелью.
На первом этаже находятся кухня, столовая и прихожая, на втором — спальни Дарьи и ее мужа Сергея, комнаты детей Артема и Давида.
Отметим, что раньше в Алании жила преимущественно Дарья, а Сергей чаще был в России. Поклонники забеспокоились, не связано ли это с тем, что супруги хотят разойтись. Однако в интервью Woman.ru Дарья признавалась: «Конечно, нет! Переезд не связан с какими-то проблемами в нашем браке. Более того — никаких проблем нет. Скажу так: сейчас у нас все хорошо как никогда. Разлуки придают нашим отношениям пикантность: в них всегда есть какая-то новизна».