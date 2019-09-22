Майли Сайрус рассталась с девушкой, в объятиях которой нашла утешение после развода

Майли Сайрус не смогла построить отношения со своей новой возлюбленной Кейтлин Картер. Как сообщили инсайдеры, пара рассталась, но поддерживает дружеские отношения.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер

В середине августа стало известно, что Майли Сайрус рассталась с Лиамом Хемсвортом. Музыка играла недолго: они были женаты всего лишь 7 месяцев, хотя встречались до этого 10 лет.

«Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил представитель Майли порталу E! News. Мы тогда пустили горькую слезу.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Позже выяснилось, что Сайрус переживала недолго и уже нашла утешение в объятиях Кейтлин Картер, бывшей жены Броди Дженнера.

Говорят, девушки были серьезно увлечены друг другом и даже съехались совсем недавно. Но эта музыка тоже играла недолго. Пара рассталась.

«Майли и Кейтлин расстались. Они навсегда останутся близкими друзьями и будут всегда друг друга поддерживать. Но романтическим отношениям конец», — рассказал источник изданию People. Где-то в уголке радуется один Лиам Хемсворт.

1 2 3 4 5 6 7 Майли Сайрус рассталась с возлюбленной

Отметим, что Кейтлин обвиняли в том, что она «увела Майли из семьи» и стала причиной разрыва певицы с мужем. Сайрус даже пришлось выступить с официальным заявлением.

«Я понимаю, что жизнь, которую я выбрала, означает, что я должна быть полностью открытой со своими поклонниками, которых я люблю, и уделять им 100% времени. Я не могу смириться с тем, что обо мне говорят, будто я лгу, чтобы скрыть преступление, которого не совершала. Мне нечего скрывать», — написала певица в Инстаграме.