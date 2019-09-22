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Майли Сайрус рассталась с девушкой, в объятиях которой нашла утешение после развода

Майли Сайрус не смогла построить отношения со своей новой возлюбленной Кейтлин Картер. Как сообщили инсайдеры, пара рассталась, но поддерживает дружеские отношения.
Майли Сайрус, Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер

В середине августа стало известно, что Майли Сайрус рассталась с Лиамом Хемсвортом. Музыка играла недолго: они были женаты всего лишь 7 месяцев, хотя встречались до этого 10 лет.

«Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил представитель Майли порталу E! News. Мы тогда пустили горькую слезу.

Лиам Хемсворт, Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Позже выяснилось, что Сайрус переживала недолго и уже нашла утешение в объятиях Кейтлин Картер, бывшей жены Броди Дженнера.

Говорят, девушки были серьезно увлечены друг другом и даже съехались совсем недавно. Но эта музыка тоже играла недолго. Пара рассталась.

«Майли и Кейтлин расстались. Они навсегда останутся близкими друзьями и будут всегда друг друга поддерживать. Но романтическим отношениям конец», — рассказал источник изданию People. Где-то в уголке радуется один Лиам Хемсворт.

Отметим, что Кейтлин обвиняли в том, что она «увела Майли из семьи» и стала причиной разрыва певицы с мужем. Сайрус даже пришлось выступить с официальным заявлением.

«Я понимаю, что жизнь, которую я выбрала, означает, что я должна быть полностью открытой со своими поклонниками, которых я люблю, и уделять им 100% времени. Я не могу смириться с тем, что обо мне говорят, будто я лгу, чтобы скрыть преступление, которого не совершала. Мне нечего скрывать», — написала певица в Инстаграме.

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22 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Instagram
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Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

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