Майли Сайрус рассталась с девушкой, в объятиях которой нашла утешение после развода

В середине августа стало известно, что Майли Сайрус рассталась с Лиамом Хемсвортом. Музыка играла недолго: они были женаты всего лишь 7 месяцев, хотя встречались до этого 10 лет.
«Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил представитель Майли порталу E! News. Мы тогда пустили горькую слезу.
Позже выяснилось, что Сайрус переживала недолго и уже нашла утешение в объятиях Кейтлин Картер, бывшей жены Броди Дженнера.
Говорят, девушки были серьезно увлечены друг другом и даже съехались совсем недавно. Но эта музыка тоже играла недолго. Пара рассталась.
«Майли и Кейтлин расстались. Они навсегда останутся близкими друзьями и будут всегда друг друга поддерживать. Но романтическим отношениям конец», — рассказал источник изданию People. Где-то в уголке радуется один Лиам Хемсворт.
Отметим, что Кейтлин обвиняли в том, что она «увела Майли из семьи» и стала причиной разрыва певицы с мужем. Сайрус даже пришлось выступить с официальным заявлением.
«Я понимаю, что жизнь, которую я выбрала, означает, что я должна быть полностью открытой со своими поклонниками, которых я люблю, и уделять им 100% времени. Я не могу смириться с тем, что обо мне говорят, будто я лгу, чтобы скрыть преступление, которого не совершала. Мне нечего скрывать», — написала певица в Инстаграме.