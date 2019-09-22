Меган Маркл сделала сыну подарок за 5 тысяч фунтов

Меган Маркл и принц Гарри с малолетства приучают сына Арчи к благотворительности. Он уже вносит пожертвования, правда, пока что с маминой чековой книжки.

Маленький Арчи пока даже не знает, что такое благотворительность, но уже активно принимает в ней участие. Конечно, при помощи своей знаменитой мамы Меган Маркл. Экс-актриса сделала пожертвование от имени 4-месячного сына.

Герцогиня Сассекская перевела 5 тысяч фунтов (около 400 тысяч рублей) на счет организации Love the Oceans, которая расположена в Мозамбике, от имени маленького Арчи. На эти деньги построят бассейн, в котором можно будет бесплатно научиться плавать.

Предыстория простая и печальная: в Мозамбике находится залив Гринджата. В нем каждый год погибает очень много людей, а все из-за того, что они просто не умеют плавать. Love the Oceans будут бороться с этой проблемой.

Кэти Никол, королевский обозреватель, полностью одобряет такой подход Меган и Гарри к воспитанию сына. «Супруги сделали ему главный подарок на всю жизнь — они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты», — поделилась она с DailyMail.

И все же мы не можем в полной мере согласиться с Никол. Меган не подарила репутацию Арчи, а все еще пытается восстановить свою. Все мы помним недавний скандал с частными самолетами и дорогим отпуском герцога и герцогини Сассекских, когда на них одновременно накинулись и защитники окружающей среды, и обычные налогоплательщики Англии.

Меган и Гарри на протяжении двух недель летали на частных джетах, а не коммерческими рейсами. Частные перелеты, по сравнению с коммерческими рейсами, намного губительнее сказываются на атмосфере.

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«Они заявили о себе как о людях, беспокоящихся об экологии, о нашей планете, а эти действия идут вразрез с тем, о чем они говорят публично. Меня это очень удивляет. За этим кроется прямое противоречие публичного образа и конкретных действий», — заявила политик Тереса Пирс.