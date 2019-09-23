«То, каким растет Платон, — заслуга Максима»: Эммануил Виторган поделился мнением о воспитании внука

Ксения Собчак — барышня и правда занятая. Нужно успевать выходить замуж, путешествовать, вести Инстаграм, давать интервью и делать свое шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.
Неудивительно, что большую часть времени ее сын Платон проводит не с мамой, а с отцом Максимом Виторганом.
Отец Максима, 79-летний Эммануил Виторган, рассказал, что именно Максим играет главную роль в воспитании наследника.
Эммануил также вспомнил, что Максим расстался с Ксенией красиво и спокойно, не стал держать зла на экс-супругу и сгладил углы в конфликте. «Это нормально, люди жили — разошлись. Ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье только всего наилучшего», — добавил Виторган-старший.
Напомним, что Эммануил Виторган и сам недавно стал отцом. У актера и его жены родилась дочка Клара. Девочку родила суррогатная мать.