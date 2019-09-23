«То, каким растет Платон, — заслуга Максима»: Эммануил Виторган поделился мнением о воспитании внука

Никто и не сомневался: оказывается, Ксения Собчак проводит с сыном Платоном меньше времени, чем его отец. По мнению знаменитого деда Эммануила Виторгана, за все успехи в воспитания внука надо благодарить именно Максима.

Эммануил, Ирина, Максим Виторган

Ксения Собчак — барышня и правда занятая. Нужно успевать выходить замуж, путешествовать, вести Инстаграм, давать интервью и делать свое шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Неудивительно, что большую часть времени ее сын Платон проводит не с мамой, а с отцом Максимом Виторганом.

Отец Максима, 79-летний Эммануил Виторган, рассказал, что именно Максим играет главную роль в воспитании наследника.

«То, каким растет внук — заслуга Максима. Ксюша очень занятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал», — признался актер в эфире программы «Ты не поверишь».

Эммануил также вспомнил, что Максим расстался с Ксенией красиво и спокойно, не стал держать зла на экс-супругу и сгладил углы в конфликте. «Это нормально, люди жили — разошлись. Ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье только всего наилучшего», — добавил Виторган-старший.

1 2 3 4 5 6 7 Ксения Собчак не так много времени может уделять сыну из-за занятости

Напомним, что Эммануил Виторган и сам недавно стал отцом. У актера и его жены родилась дочка Клара. Девочку родила суррогатная мать.