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«То, каким растет Платон, — заслуга Максима»: Эммануил Виторган поделился мнением о воспитании внука

Никто и не сомневался: оказывается, Ксения Собчак проводит с сыном Платоном меньше времени, чем его отец. По мнению знаменитого деда Эммануила Виторгана, за все успехи в воспитания внука надо благодарить именно Максима.
Эммануил, Ирина, Максим Виторган
Эммануил, Ирина, Максим Виторган

Ксения Собчак — барышня и правда занятая. Нужно успевать выходить замуж, путешествовать, вести Инстаграм, давать интервью и делать свое шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Неудивительно, что большую часть времени ее сын Платон проводит не с мамой, а с отцом Максимом Виторганом.

Отец Максима, 79-летний Эммануил Виторган, рассказал, что именно Максим играет главную роль в воспитании наследника. 

«То, каким растет внук — заслуга Максима. Ксюша очень занятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал», — признался актер в эфире программы «Ты не поверишь».

Эммануил также вспомнил, что Максим расстался с Ксенией красиво и спокойно, не стал держать зла на экс-супругу и сгладил углы в конфликте. «Это нормально, люди жили — разошлись. Ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье только всего наилучшего», — добавил Виторган-старший.

Напомним, что Эммануил Виторган и сам недавно стал отцом. У актера и его жены родилась дочка Клара. Девочку родила суррогатная мать. 

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23 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото emmanuil_vitorgan/
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • А мать у них был Новосельцев (с). Пусть воспитывает это нормальное поведение отца.

  • Кто бы сомневался! Точно можно быть уверенным, что сын будет знать все о маме, чего не скажешь про маму о сыне! Здоровья малышу!

  • Видимо очередной стритрейсер подрастает...

  • Вот ведь Ксюша...и связи есть, и деньги...

  • и его "детей" тоже будет воспитывать Максимка

  • Папе там не все рассказывают. Особенно про «спокойно и красиво расстался». Сначала следил за любовниками, потом избил, затем в интернете цапался месяцами с бывшей

  • Ну и хорошо, что так. Чем меньше Ксения будет проводить с сыном, тем лучше. Пусть отдаст Максиму насовсем - идеальный вариант.А то, что старшие дети хорошо воспитаны - правда. Когда смотрела с ними интервью, даже удивилась.

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