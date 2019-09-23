Эмилия Кларк вдохновилась образом Джей Ло и надела платье с декольте до середины живота

23 сентября Эмилия Кларк разместила в Инстаграме свое селфи, сделанное по пути на церемонию Emmy. На снимке она показала безупречный макияж с эффектными черными стрелками и нюдовой помадой. Волосы знаменитость распустила и выпрямила, решив, что прическа не должна отвлекать внимание от аутфита и украшений.
Кларк дополнила элегантный лук босоножками в тон на каблуке, крупными изумрудными серьгами и массивным кольцом.
Эмилия приоткрыла завесу тайны над тем, кто же вдохновил ее на столь изысканный образ. Она поблагодарила Дженнифер Лопес, чьи наряды с глубоким декольте и гладкие прически не оставили ее равнодушной. Также в посте актриса отметила безупречную работу стилистов и добавила грустный хэштег #матьдраконовокончательнопрощается. Вместе с миллионами поклонников Эмилия символически простилась с полюбившейся всем ролью Дейнерис Таргариен.
Сама Дженнифер была польщена таким вниманием и разместила на своей странице видеоролик с Кларк, который подписала:
По мнению звезды, Эмилия выглядела, как гибрид Дейнерис и героини Лопес в фильме «Стриптизерши».
В комментариях смешались поклонники Джей Ло и «Игры престолов». Они наперебой хвалили удачный образ британской актрисы: «Королева поддержала королеву», «Ты выглядишь, как настоящая куколка», «Великолепная богиня».
Фанаты искренне надеялись на победу Эмилии, но награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале завоевала ее соотечественница Джоди Комер.