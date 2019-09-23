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Эмилия Кларк вдохновилась образом Джей Ло и надела платье с декольте до середины живота

В Сети вовсю обсуждают наряды звезд с прошедшей церемонии Emmy. Оказалось, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, которая привлекла к себе всеобщее внимание откровенным декольте, имела вполне конкретный источник вдохновения для своего лука.
Эмилия Кларк

23 сентября Эмилия Кларк разместила в Инстаграме свое селфи, сделанное по пути на церемонию Emmy. На снимке она показала безупречный макияж с эффектными черными стрелками и нюдовой помадой. Волосы знаменитость распустила и выпрямила, решив, что прическа не должна отвлекать внимание от аутфита и украшений.

32-летняя Эмилия появилась на церемонии в темно-синем платье в пол от Valentino. Пояс, завязанный бантом, подчеркивал тонкую талию актрисы, а глубокий вырез позволял частично увидеть ее пышную грудь.

Кларк дополнила элегантный лук босоножками в тон на каблуке, крупными изумрудными серьгами и массивным кольцом. 

Эмилия Кларк

Эмилия приоткрыла завесу тайны над тем, кто же вдохновил ее на столь изысканный образ. Она поблагодарила Дженнифер Лопес, чьи наряды с глубоким декольте и гладкие прически не оставили ее равнодушной. Также в посте актриса отметила безупречную работу стилистов и добавила грустный хэштег #матьдраконовокончательнопрощается. Вместе с миллионами поклонников Эмилия символически простилась с полюбившейся всем ролью Дейнерис Таргариен. 

Сама Дженнифер была польщена таким вниманием и разместила на своей странице видеоролик с Кларк, который подписала:

«Когда мать драконов встречает Рамону. Люблю тебя».

По мнению звезды, Эмилия выглядела, как гибрид Дейнерис и героини Лопес в фильме «Стриптизерши». 

В комментариях смешались поклонники Джей Ло и «Игры престолов». Они наперебой хвалили удачный образ британской актрисы: «Королева поддержала королеву», «Ты выглядишь, как настоящая куколка», «Великолепная богиня». 

  • Эмилия Кларк
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    Эмилия Кларк оказалась в центре внимания на церемонии вручения премии Emmy
    Смотреть галерею

Фанаты искренне надеялись на победу Эмилии, но награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале завоевала ее соотечественница Джоди Комер. 

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23 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @emilia_clarke/Instagram, Getty Images
Теги

Эмилия Кларк, Дженнифер Лопес

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Лопес выглядит младше Кларк, хотя старше ее на 20 лет.

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