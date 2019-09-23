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Ариадна Волочкова отмечает 14-летие в дерзком кожаном мини-платье

23 сентября празднует свой день рождения дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Балерина поздравляет наследницу уже со вчерашнего дня и благодарит окружающих за теплые слова. 
Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова
Анастасия Волочкова с дочерью

23 сентября Ариадне Волочковой исполнилось 14 лет. Несмотря на то, что в этом году дата выпала на будний день, Анастасия Волочкова старается устроить дочери незабываемый праздник. 

Родственницы начали отмечать еще вчера, а сегодня балерина устроила дочери сюрприз, придя в школу. 

Утром, в конце одного из уроков, Волочкова появилась в классе дочери с букетами в руках — для самой девочки и ее учительницы. «Я очень люблю приятные сюрпризы, но еще больше люблю их устраивать», — объяснила фолловерам знаменитость. 

«14 лет назад в моей жизни произошло чудо, родилась на свет моя дочь Ариадна. У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь... Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком» — написала под новым фото с наследницей балерина (орфография и пунктуация автора сохранены)

На снимке Ариадна позирует в кожаном мини-платье и выглядит не по годам взрослой. 

«И мама, и дочь красавицы!», «Ариадна очень похожа на вас в молодости», «Поздравляют маму и дочку с днем рождения!» — прокомментировали фолловеры. 

Многие отметили, что девочка выглядит старше своих лет — в том числе из-за смелой одежды. Напомним, Ариадна уже не раз демонстрировала вещи, которые некоторые мамы не позволили бы носить своим дочерям — например, высокие каблуки и мини-юбки

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23 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ariadna_volochkova, @volochkova_art/Instagram
Теги

Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • А зачем к класс приходить? утром дома она дочку не поздравила разве?

  • И только носочки выдают её истинный возраст.

  • Ариадна на папу похожа

  • Жесть, еще и книжку свою вручила училке 🤦‍♀️

  • Solie

    А зачем к класс приходить? утром дома она дочку не поздравила разве?

    Нет. Не поздравила. Дочка от неё сбежала то ли год назад, то ли полтора года назад. Живёт с отцом. К матери категорически не хочет возвращаться.

  • Когда она прекратит приходить в школу с открытой грудью? Она учеников соблазнить хочет что ли? (((( как неприлично..., Бездарность и безвкусица

  • Платье «в пол», меха, накладные букли и безграничное самолюбование. Ее почему-то очень жалко, какая-то потерянная тетка.

  • Девочка красивая. Хочется, чтобы "слава" матери не оставила на ней отпечатка. Пусть живёт с папой и вырастет нормальной красивой девушкой.

  • как стыдно должно быть Арише за мать( Зачем она приперлась??? Зайти в класс во время урока, снять все на камеру, еще в этом дурацком платье(( Я бы от стыда умерла. Бедная девочка

  • Гость

    Нет. Не поздравила. Дочка от неё сбежала то ли год назад, то ли полтора года назад. Живёт с отцом. К матери категорически не хочет возвращаться.

    А не пела ли Ариадна пару лет назад весьма душевную песню, посвященную именно маме Анастасии?

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