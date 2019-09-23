Ариадна Волочкова отмечает 14-летие в дерзком кожаном мини-платье

23 сентября празднует свой день рождения дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Балерина поздравляет наследницу уже со вчерашнего дня и благодарит окружающих за теплые слова.

Анастасия Волочкова с дочерью

23 сентября Ариадне Волочковой исполнилось 14 лет. Несмотря на то, что в этом году дата выпала на будний день, Анастасия Волочкова старается устроить дочери незабываемый праздник.

Родственницы начали отмечать еще вчера, а сегодня балерина устроила дочери сюрприз, придя в школу.

Утром, в конце одного из уроков, Волочкова появилась в классе дочери с букетами в руках — для самой девочки и ее учительницы. «Я очень люблю приятные сюрпризы, но еще больше люблю их устраивать», — объяснила фолловерам знаменитость.

«14 лет назад в моей жизни произошло чудо, родилась на свет моя дочь Ариадна. У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь... Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком» — написала под новым фото с наследницей балерина (орфография и пунктуация автора сохранены).

На снимке Ариадна позирует в кожаном мини-платье и выглядит не по годам взрослой.

«И мама, и дочь красавицы!», «Ариадна очень похожа на вас в молодости», «Поздравляют маму и дочку с днем рождения!» — прокомментировали фолловеры.

1 2 3 ... 10 Дочери Анастасии Волочковой Ариадне исполнилось 14 лет

Многие отметили, что девочка выглядит старше своих лет — в том числе из-за смелой одежды. Напомним, Ариадна уже не раз демонстрировала вещи, которые некоторые мамы не позволили бы носить своим дочерям — например, высокие каблуки и мини-юбки.