Певица МакSим впервые показала младшую дочь

Певица МакSим (а в обычной жизни Марина Абросимова) впервые опубликовала в Инстаграме фото своей младшей дочери, 4-летней Маши. Поклонники восхитились красотой девочки.

В октябре младшей дочери 36-летней МакSим исполнится пять лет. До сих пор поклонники артистки понятия не имели, как выглядит наследница певицы.

23 сентября МакSим все же показала Марию, которой на момент съемки было три года.

«Первые фото нашей Машеньки! Теперь без панд на лице, ее будет много! Счастье наше и любимка», — подписала МакSим снимок, на котором позирует и Александра, ее старшая дочь.

описание

Девочка привела поклонников артистки в восторг. «Какая красавица», «Милашка», «Красивая, как мама», — такие комментарии красуются под снимками МакSим в Инстаграме.

1 2 3 4 5 6 7 МакSим впервые показала младшую дочь Машу

Напомним, Александра родилась в браке с звукорежиссером Алексеем Луговцевым, Мария — от бизнесмена Антона Петрова.