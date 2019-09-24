Или Канье Уэст, или дети: Анджелина Джоли продолжает контролировать жизнь Брэда Питта

Анджелина Джоли, как сообщают СМИ, на днях позвонила Брэду Питту. У экс-супругов состоялся нелегкий разговор, который включал в себя слова «дети», «Канье» и «Кардашьян».

44-летняя Анджелина Джоли категорически не одобряет то, что Брэд Питт подружился с Канье Уэстом (нам и самими интересно, как так вышло).



Актриса предельно четко донесла эту мысль до своего экс-супруга. Законный вопрос — зачем? Ведь они уже не женаты.

Ответ: Джоли не хочет, чтобы ее дети попали в «секту», а именно, начали общаться с огромной семьей Кардашьян. «Она поставила Брэду ультиматум — или Канье, или дети», — рассказал порталу Radar инсайдер.

Источник поведал, что Питт в ловушке: «Брэд сам вправе выбирать, с кем ему дружить, но он знает, что во власти Анджелины создать ему проблемы, если он к ней не прислушается».

С одной стороны, неудивительно, что Джоли не нравится Ким и компания: актриса, которая сделала себя сама и заработала миллионы долларов талантом и трудоспособностью, может предвзято относиться к семье, которая получает желаемое на блюдечке с голубой каемкой.

С другой стороны, известный факт: друзья Питта не любили саму Джоли. Инсайдеры рассказывали, что Анджелина сделала из мужа самого настоящего подкаблучника и критиковала его приятелей за любую провинность.

Особенно артистку раздражал Эдвард Нортон, который дружил с Питтом со времен съемок в «Бойцовском клубе». Джоли считала, что он «не дорос» до уровня ее супруга. Тогда о какой дружбе может идти речь?

1 2 3 4 5 6 7 Анджелина Джоли выдвинула Брэду Питту ультиматум

Напомним, дружба Питта и Уэста началась не так давно. 55-летний актер пару раз сходил на «воскресные службы», которые с начала года проводит рэпер. Позже в интервью Брэд восхитился инициативой Канье и сказал, что тот делает нечто действительно «особенное», а его службы — это «чистой воды чествование жизни и людей».