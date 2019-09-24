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Или Канье Уэст, или дети: Анджелина Джоли продолжает контролировать жизнь Брэда Питта

Анджелина Джоли, как сообщают СМИ, на днях позвонила Брэду Питту. У экс-супругов состоялся нелегкий разговор, который включал в себя слова «дети», «Канье» и «Кардашьян».

44-летняя Анджелина Джоли категорически не одобряет то, что Брэд Питт подружился с Канье Уэстом (нам и самими интересно, как так вышло).

Актриса предельно четко донесла эту мысль до своего экс-супруга. Законный вопрос — зачем? Ведь они уже не женаты.

Ответ: Джоли не хочет, чтобы ее дети попали в «секту», а именно, начали общаться с огромной семьей Кардашьян. «Она поставила Брэду ультиматум — или Канье, или дети», — рассказал порталу Radar инсайдер.

Источник поведал, что Питт в ловушке: «Брэд сам вправе выбирать, с кем ему дружить, но он знает, что во власти Анджелины создать ему проблемы, если он к ней не прислушается».

С одной стороны, неудивительно, что Джоли не нравится Ким и компания: актриса, которая сделала себя сама и заработала миллионы долларов талантом и трудоспособностью, может предвзято относиться к семье, которая получает желаемое на блюдечке с голубой каемкой.

С другой стороны, известный факт: друзья Питта не любили саму Джоли. Инсайдеры рассказывали, что Анджелина сделала из мужа самого настоящего подкаблучника и критиковала его приятелей за любую провинность. 

Особенно артистку раздражал Эдвард Нортон, который дружил с Питтом со времен съемок в «Бойцовском клубе». Джоли считала, что он «не дорос» до уровня ее супруга. Тогда о какой дружбе может идти речь?

Напомним, дружба Питта и Уэста началась не так давно. 55-летний актер пару раз сходил на «воскресные службы», которые с начала года проводит рэпер. Позже в интервью Брэд восхитился инициативой Канье и сказал, что тот делает нечто действительно «особенное», а его службы — это «чистой воды чествование жизни и людей».

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24 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Анджелина Джоли, Брэд Питт

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Бред Питт! я тоже не одобряю! 😁

  • Ох уж эти инсайдеры.

  • Джоли нынешняя конечно жалкое зрелище. Но якшаться с кардашьяноуэстами это дно, Брэд очень разочаровал. Такими темпами скоро в американском шоубизе вообще не останется мало-мальски интеллигентной прослойки, на экранах одни трясущиеся задницы и рэперы под дружные политкорректные восторги.

  • Какие ещё службы? Тут поддерживаю Джоли, ещё этих служб сектантских детям не хватало.

  • Вот это предложение насмешило: "актриса, которая сделала себя сама и заработала миллионы долларов талантом и трудоспособностью, может предвзято относиться к семье, которая получает желаемое на блюдечке с голубой каемкой". С точностью наоборот! Джоли не нравятся конкуренты. Она точно так же прославилась благодаря семье, удачной пластике, браку с Питтом, приемным детям и т.д. Талант там только привлекать к себе внимание и зарабатывать - точно как у семейки Кардашьян.

  • Гость

    Джоли нынешняя конечно жалкое зрелище. Но якшаться с кардашьяноуэстами это дно, Брэд очень разочаровал. Такими темпами скоро в американском шоубизе вообще не останется мало-мальски интеллигентной прослойки, на экранах одни трясущиеся задницы и рэперы под дружные политкорректные восторги.

    Чем вас так Бред разочаровать успел? Вы присутствовали при телефонном разговоре Бреда и Джоли , в котором слышались слова «дети», «Канье» и «Кардашьян» ?:)))))))))))))

  • Кардашьяны Кардашьянаями, конечно, все над ними смеются, но у них с семейными отношениями все в порядке, дружные, веселые, мальчиков в девочек никто не собирается переделывать, я шоу не смотрела, но мне кажется, они очень сплоченные, настоящая семья. Про Джолли молчу вообще.

  • У Кардашьян хотя бы девочки в девчачей одежде, а мальчики в пацанячей...

  • Гость

    Кардашьяны Кардашьянаями, конечно, все над ними смеются, но у них с семейными отношениями все в порядке, дружные, веселые, мальчиков в девочек никто не собирается переделывать, я шоу не смотрела, но мне кажется, они очень сплоченные, настоящая семья. Про Джолли молчу вообще.

    зато дедушки в бабушек у Кардашьянов хорошо переделываются))))))))))))))

  • А мне нравятся эти службы, добрые драйвовые песни, все улыбаются и танцуют, живая музыка и хор

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