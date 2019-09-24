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Ксения Собчак поделилась кадром из храма в скромном, но роскошном венчальном платье

Со «свадьбы года» прошло уже больше недели, а Ксения Собчак продолжает выкладывать трогательные (и не очень) фотографии с торжества.
Ксения Собчак

Ксения Собчак — барышня с фантазией. Своей экстравагантной свадьбой она в очередной раз это доказала.

Шутка ли: приехать в ЗАГС на катафалке, после этого венчаться в церкви, а на празднике танцевать развратные танцы в стиле Деми Мур из «Стриптиза» (или даже круче).

Ксения Собчак

Такую неординарную свадьбу оценили не многие, но мы уверены, что каждому свое: Ксении Собчак и Константину Богомолову нравится, значит, и обсуждать тут нечего.

Ксения Собчак

Венчание, впрочем, прошло по всем традициям. 23 сентября Ксения поделилась кадром из храма, назвав его «лучшим со своей свадьбы». Над головой Собчак держит корону ее близкий друг, телеведущий Андрей Малахов, над головой Константина — актер Игорь Миркурбанов. 

«Я в скромном, но роскошном венчальном платье, которое мы делали специально для этого события. Я и не знала, что есть специальные, венчальные наряды… Андрей Малахов и Игорь Миркурбанов держат короны. Шик», — подписала фото журналистка.

Кстати, из-за своего необычного средства передвижения Собчак и Богомолов лишились 5 тысяч рублей — ГИБДД выписали супругам штраф, потому что катафалк не был закрыт. Сама Собчак заявила, что ей и Константину надо было чем-то дышать, вот почему багажник был открыт.

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24 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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