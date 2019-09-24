Дмитрий Шепелев сетует, что из-за забот о сыне у него нет времени на романтические встречи с возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев нередко рассуждает об отцовстве в Инстаграме и спрашивает совета фолловеров. На днях он искренне пожаловался на то, что из-за ежедневных хлопот о 6-летнем Платоне он совсем забыл о своей личной жизни.

После смерти певицы Жанны Фриске, матери Платона, Дмитрий Шепелев принял решение самостоятельно растить сына. Периодически он сталкивается с трудностями, которые освещает в своем микроблоге. 36-летний телеведущий обращается к подписчикам за рекомендациями, и те снабжают его советами на все случаи жизни.

24 сентября Дмитрий Шепелев решил поговорить с фолловерами о том, что иногда родители совсем забывают о себе и растворяются в омуте домашних забот. По словам звезды, он знает об этом явлении не понаслышке. Дмитрий посвящал воспитанию сына все свое время и только недавно понял, как важно иногда отвлекаться и уделять внимание личной жизни.

Шепелев добавил, что настолько погряз в семейном быту, что это сказалось на его отношениях с его возлюбленной, бизнес-леди Екатериной Тулуповой. Как только они собираются куда-то выйти вдвоем, дома непременно находятся срочные дела. Из-за этого им обоим стало не до свиданий.

«Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле, никогда не доходят руки», — рассказал Дмитрий.

Впрочем, в определенный момент Дмитрий решил взять ситуацию в свои руки и устроить своей возлюбленной свидание. Они намерены посетить два спектакля. Предполагается, что в это время Платон останется на попечении няни.

«Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый», — поделился своими планами телеведущий.

В комментариях подписчики посоветовали Шепелеву и его пассии почаще выбираться куда-нибудь вместе и предложили отправить Платона на несколько недель в оздоровительный лагерь, чтобы подольше побыть вдвоем.

Надеемся, в этот раз никакие домашние дела не помешают Дмитрию и Екатерине приятно провести вечер.